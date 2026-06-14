Comerciantes de Sevilla piden que el transporte público llegue al centro pese a las obras:"Ocasionan un daño importante"

Archivo - Imagen de archivo de las obras en el entorno de la Encarnación para la llegada del tranvibús. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (Aprocom) reclama al Ayuntamiento el "máximo acceso" del transporte público a las zonas comerciales al coincidir varias actuaciones de repavimentación en algunas de las principales vías de entrada al casco antiguo, como las que se desarrollan en Escuelas Pías, por las obras del tranvibús, y en Trajano, así como en Triana, en la calle Pagés del Corro, abierta parcialmente hace unos días.

"Son acciones que se desarrollan de forma simultánea en buena parte de la capital, con la consiguiente repercusión en la movilidad y en el acceso a las zonas comerciales", señalan desde Aprocom. El comercio necesita "la máxima accesibilidad y penetración del transporte público". Para ello, esgrimen que muchas personas acuden a esas áreas comerciales para efectuar compras y regresan "cargadas con bolsas", por lo que disponer de una red de transporte eficiente "resulta fundamental, como así ha quedado demostrado en numerosas ocasiones".

Además, las personas mayores o con movilidad reducida encuentran "mayores dificultades cuando deben recorrer largas distancias a pie debido a los cortes de tráfico o a la supresión de paradas". Ello,sin olvidar los trabajos de reurbanización en la avenida de la Constitución, "que impiden que el tranvía llegue hasta la Plaza Nueva".

"Si bien en el corte total de Escuelas Pías se ha habilitado el acceso a los aparcamientos del centro, estas medidas no compensan las dificultades que generan las múltiples actuaciones simultáneas". Por ello, para Aprocom es "imprescindible" una planificación "más adecuada" de las obras, evitando la coincidencia de tantos proyectos al mismo tiempo; en este caso, en las principales vías de acceso al centro.

Todo ello está ocasionando al sector unos "daños económicos importantes" para la "ya mermada economía" de los pequeños comercios. Asimismo, resulta necesaria una comunicación "con varios meses de antelación" para que comerciantes y ciudadanos puedan "reorganizar" sus compras y desplazamientos.

Por último, las mismas fuentes apuntan a que mientras duren las obras, "deben establecerse itinerarios alternativos de transporte público que garanticen un acceso cómodo y eficaz a las zonas comerciales".