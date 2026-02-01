El comercio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) presenta su cartel para la campaña por San Valentín

La campaña del comercio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) presenta su cartel para su edición de San Valentín 2026. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La campaña del comercio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) por San Valentín en su edición de 2026 ya tiene cartel anunciador. Es obra de Andrea Jara Rodríguez, alumna del Aula de Dibujo de la Universidad Popular, que con este cumple diez años asumiendo este encargo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, la iniciativa está organizada por la Federación de Industriales y Comerciantes (FICA) y la Asociación de Hosteleros con la colaboración del Ayuntamiento a través de la Delegación de Comercio.

La presentación del cartel con el lema de la campaña 'Alcalá Enamora' ha tenido lugar en el Aula de Dibujo de la Universidad Popular, en la Casa de la Cultura, con la presencia de la delegada municipal de Comercio, Paula Fuster; el presidente de FICA, Carlos García; el profesor de dibujo, Javier Pérez, y el alumnado del Aula de Dibujo de la Universidad Popular con la artista que firma la obra, Andrea Jara.

'Alcalá Enamora' invita a participar a través de Facebook en el sorteo de 14 almuerzos o cenas, gentileza de los bares y restaurantes pertenecientes a la Asociación de Hosteleros que, junto a FICA, organizan esta campaña promocional por el 14-F.

La titular de Comercio del Ayuntamiento, Paula Fuster, ha felicitado a la autora del cartel y al Aula de Dibujo por ser referente de creatividad y talento, "cantera de pintores y diseñadores que con su entusiasmo y arte ilustran iniciativas como esta que tienen como objetivo la promoción de las compras en nuestras tiendas y establecimientos y, de este modo, favorecer la economía de nuestro municipio".

Fuster ha añadido que tanto FICA como Hosteleros de Alcalá de Guadaíra "siguen defendiendo nuestro comercio y el Ayuntamiento, dado su gran valor y beneficio para nuestra economía local, estará siempre al lado de este tipo de iniciativas".

También ha señalado que en Alcalá hay gran variedad de negocios para encontrar excelentes regalos, con la mejor calidad tanto del producto y servicio, como especialmente de la atención al cliente.

El responsable de FICA, Carlos García, ha mostrado su satisfacción por la respuesta de los empresarios y de la ciudadanía a este tipo de iniciativas que fortalecen los negocios alcalareños.

El objetivo es el apoyar al comercio local animando a la ciudadanía a que en los días previos a la festividad de San Valentín adquieran sus regalos en los establecimientos de Alcalá de Guadaíra.

Así, durante la campaña los negocios participantes entregarán a los clientes por sus compras las papeletas para el sorteo de 14 almuerzos o cenas en restaurantes de la localidad que forman parte de esta promoción.

SEGUNDO CONCURSO DE CANCIÓN ANDALUZA

El II Concurso de Canción Andaluza de Alcalá de Guadaíra ha celebrado este domingo su gran final en el Teatro Gutiérrez de Alba y ha proclamado como vencedora a la intérprete Isabel María España, segundo puesto para Mila Balsera y tercer clasificado Silverio Belmonte.

La ganadora se adjudica los 2.000 euros del primer premio y el reconocimiento de un público que ha llenado el aforo del céntrico teatro alcalareño. Isabel María España, quien ha cantado los temas 'La emperadora' y 'Sombra de mi sombra', se medía sobre el escenario con los otros siete artistas que habían alcanzado la final tras las preliminares celebradas estas últimas semanas en la sede de la Peña Flamenca La Soleá de Alcalá.

Con la presentación de María Alcalá y la colaboración en el jurado y sobre el escenario de Lola Reina, se ha desarrollado la final de este certamen que ha contado en esta segunda entrega con más público y mayor variedad y calidad artística de las y los artistas participantes. Sobre este respecto el delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha celebrado el entusiasmo del público, de lo que da muestra que desde hacía días se habían agotado las invitaciones.

También resalta "la buena organización del concurso y el buen transcurso de una iniciativa que fomenta nuestra cultura musical y refuerza el posicionamiento de Alcalá de Guadaíra en el panorama andaluz de la copla y de la canción andaluza".