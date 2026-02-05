Comienza este jueves el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de La Rinconada (Sevilla)

Comparsa del carnaval de La Rinconada (Sevilla) - AYUNTAMIENTO LA RINCONADA

LA RINCONADA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El XXXVIII Concurso de Agrupaciones de La Rinconada (Sevilla) comienza este jueves en el teatro Antonio Gala del municipio con la presencia de diez agrupaciones, cinco chirigotas, dos de ellas locales, y cinco comparsas, con una de ellas del municipio. Entre las chirigotas participantes estarán los dos grupos de los niños.

La Agrupación Cuarentayunmiltrescientosnueve, con algunos fichajes de históricos de la fiesta, que serán 'Ahora ya no hay miedo', y la de más reciente creación, que será 'Los Azulaos'. Junto a ellos, los grupos de Marchena, 'El Gran Hermano', la chirigota de Mairena del Alcor, 'Las que salen por la noche' y la chirigota de Los Palacios, 'La noche me confunde', que defiende el primer premio de la pasada edición.

En comparsas, estará la agrupación de cantera creada por David Ruiz Félix, 'Canguro', bajo el nombre de 'La Resistencia'. Junto a ellos, las comparsas de Sevilla 'Digan lo que digan' y 'Las Taradas', la comparsa de Mairena del Aljarafe, 'La Peregrina', y la de Morón de la Frontera, 'Sociedad Limitada'.

Tras la segunda función semifinal, que tendrá lugar el viernes, se conocerán las agrupaciones que pasarán a la gran final, que se celebrará el próximo sábado, 7 de febrero.

Previo al concurso, como es habitual, se ha celebrado en el parque Estrasburgo el 'Carnavalito', que supone el pistoletazo de salida del Carnaval y que contó con las actuaciones la Chirigota de Los Molina, y la Antología de Joaquín Jesús Simón, 'Peluqui.

También se ha presentado el cartel infantil y adulto del Carnaval, tuvo lugar la coronación del dios y diosa infantil y el sorteo de venta de entradas para el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas que comienza este jueves en el Antonio Gala.

Tras el sorteo se procedió a coronar al Dios del Carnaval 2026, Juan Andrés Gutiérrez, quien ha afirmado que "para mí el carnaval significa alegría, momentos en familia y amigos en los que cantar, reír, bailar y disfrutar". También se coronó a la diosa infantil, este año la afortunada es Irene Gómez, que se mostró feliz de participar en los pasacalles. También se presentó el cartel de estas fiestas, cuyo autor es Chema Riquelme. Su propuesta es 'Disfrazada con tu corona', "toda una alegoría al carnaval infantil y al escudo del pueblo".

Por parte de la Peña de Los Fugaos se ha entregado el reconocimiento al cartel infantil de las fiestas. La ganadora fue Emma Martínez Expósito, de Tercero de Primaria y alumna de la Escuela del Carnaval desde su inicio.

El delegado de Fiestas Mayores, Rafael Reyes, ha invitado a todos los vecinos y a todas las vecinas a disfrutar de esta fiesta. "Por delante un mes de celebración. La Rinconada respira ya Carnaval por los cuatro costados. Con el Carnavalito no solo abrimos las puertas a unas semanas de coplas y disfraces, sino que reafirmamos nuestro compromiso con una fiesta que es seña de identidad".

UNA PROGRAMACIÓN QUE SALE A LA CALLE

Una vez finalice el Concurso el Carnaval saldrá a la calle, aunque antes, el día 11 de febrero, tendrán lugar dos funciones de coplas de las Agrupaciones creadas en la cantera, en la Escuela del Carnaval, en el Antonio Gala, en horarios de 16,30 horas y 19,00 horas.

Las Agrupaciones son 'Al son de la Guayabera', 'Los Usain Bolt de la Ruta del Colesterol', 'Los Rinkykawua', 'Los Sentimientos de Rinconá', 'Los Superminihéroes' y 'La Resistencia'.

El viernes, 13 de febrero, a partir de las 17,00 horas tendrá lugar el pasacalles infantil, con la actuación en la plaza Rodríguez Montes de Álvaro Ridao y su espectáculo 'Veo veo un circo'. A las 20,00 horas, José Manuel Campos Rodríguez, 'Lito', declamará el Pregón del Carnaval 2026 en el Antonio Gala.

Tras él, las agrupaciones locales cantarán en la Plaza Rodríguez Montes antes de dar comienzo al popular 'Baile del Sombrero'. El sábado, 14 de febrero, tendrá lugar el pasacalles de adultos, con concurso de disfraces incluido, el pasacalles del Tiburón, con un desfile encabezado por la Carroza del Dios del Carnaval, la Carroza del Pregonero y la Diosa Infantil. A partir de las 20,00 horas se celebra el 'Baile del Tiburón', con la orquesta Vintash, y los Grupos Calet y Komando Solera, en la Plaza Rodríguez Montes.

El domingo, 15 de febrero, tendrán lugar las actuaciones en la Plaza Rodríguez Montes de las Agrupaciones Infantiles de la Escuela del Carnaval, el Festival Infantil, con Karicatos Band, las entregas de premios del concurso de disfraces y el Fin de Fiestas, con la quema del Tiburón Bolo y fuegos artificiales.

El siguiente fin de semana, el carnaval se traslada a San José. El viernes, 20 de febrero, tendrá lugar el pasacalles infantil, que se trasladará desde la Plaza Alonso Cano hasta el Recinto 'El Abrazo', donde se celebrará una nueva actuación de las Agrupaciones Infantiles creadas al abrigo de la Escuela del Carnaval y un gran festival infantil, con Karicatos Band.

El sábado, 21 de febrero, tendrá lugar el Concurso de Disfraces y el pasacalles adulto, desde la Plaza Alonso Cano hasta el Abrazo, con la carroza del Dios del Carnaval, del Pregonero y de la Diosa Infantil, con la colaboración de la Escuela de Danza de Alberto 'El Romero'. Apartir de las 19,30 horas, en 'El Abrazo', con el Grupo Calet, Komando Solera, y la chirigota del Bizcocho, 'Ssshhhhh!!!'.