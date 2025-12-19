Comienza el proyecto de despliegue de la telelectura de contadores de agua en el Aljarafe sevillano

El presidente de la Diputación de Sevilla y de Aljarafesa, Javier Fernández, preside el acto de presentación del inicio del despliegue del proyecto de telelectura de contadores de agua. - Eduardo Briones - Europa Press

TOMARES (SEVILLA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de Aljarafesa, Javier Fernández, ha presentado oficialmente el inicio del del proyecto de despliegue de la telelectura de contadores de agua, una actuación estratégica "que marcará un antes y un después" en la gestión del ciclo integral del agua en el Aljarafe. La primera fase de este proyecto, financiada con fondos 'NextGeneration' de la UE en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España, se desarrollará hasta junio de 2026.

La iniciativa está dividida en dos grandes actuaciones: una primera enmarcada en el Proyecto GAIA, la hoja de ruta de Aljarafesa para la digitalización y modernización del servicio del agua, cuyo alcance abarca la instalación de contadores en telelectura a cinco municipios del entorno Doñana, así como a la totalidad de otros colectivos estratégicos, como son todos los grandes consumidores de esta comarca, las instalaciones y dependencias de los ayuntamientos de los 31 municipios abastecidos, y los consumidores vulnerables, con una subvención del Perte de digitalización del ciclo del Agua, convocado por el Gobierno, de casi el 92% del importe de adjudicación del proyecto, que asciende a 2,8 millones, tal como detalla en una nota de prensa.

En cuanto a la segunda, alude a la totalidad de los contadores de otros 14 municipios menores de 20.000 habitantes, de las subvenciones para proyectos de inversiones para la digitalización de los sistemas de abastecimiento que mejoren la eficiencia y permitan detectar de forma precoz fugas, roturas y filtraciones en redes de municipios menores de 20.000 habitantes de Andalucía, por la Junta en torno a un 35%, con cargo a los mismos fondos europeos, por un importe adjudicado de casi 3,67 millones de euros.

Entre ambas actuaciones, esta primera fase alcanzará la sustitución de unos 63.000 contadores, que abastecen aproximadamente al 45 % de la población del Aljarafe. En una segunda fase, a desarrollar a partir de enero de 2027, la empresa pública de aguas asumirá con fondos propios la financiación de la implantación de la telelectura en el resto del Aljarafe, con el objetivo de completar su despliegue a la totalidad de sus usuarios de los 31 municipios en los primeros meses de 2028. Para esta segunda fase, se prevé un importe de licitación de 12.811.202 euros, si bien la adjudicación del contrato en modo servicio permitirá su financiación a lo largo de los doce años de la vida útil de los nuevos contadores a instalar.

La telelectura permitirá medir el consumo de agua de forma remota, sin necesidad de que un técnico acceda a los domicilios, y en tiempo real, lo que redundará, en unión del resto de actuaciones de sensorización y sectorización que se están llevando a cabo en el marco del proyecto GAIA, en una considerable mejora en el control del funcionamiento de la red de abastecimiento.

Ello permitirá incrementar la eficiencia mediante la detección temprana de fugas, la reducción de pérdidas, y una disminución de la huella de carbono al evitar desplazamientos innecesarios, así como la utilización de herramientas predictivas del comportamiento del consumo mediante el uso de Inteligencia Artificial (IA), añade la nota de prensa.

El alcance del proyecto va más allá de la mejora operativa. Los datos generados por los contadores inteligentes permitirán, una vez finalizadas las distintas fases, ofrecer nuevos servicios digitales a la ciudadanía, como alertas personalizadas ante consumos anómalos, avisos de posibles fugas en el hogar o incluso herramientas de apoyo al seguimiento del bienestar de personas vulnerables, como mayores que viven solos, en coordinación con los servicios sociales municipales y autonómicos.

Durante la presentación, el presidente de Aljarafesa ha destacado que "este despliegue representa un nuevo modelo de relación con la ciudadanía, basado en la transparencia, la eficiencia y el uso responsable de los datos para mejorar la calidad de vida de las personas". Asimismo, ha subrayado que "la gestión inteligente del agua es clave en un contexto de cambio climático y escasez de recursos, y requiere una apuesta decidida por la innovación y la sostenibilidad".