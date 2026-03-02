Comienzan este martes las obras de renovación de las redes de abastecimiento de las calles Jamaica y Tenerife de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, visita las obras de renovación de abastecimiento en el Helipolis - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emasesa, ha indicado el inicio este martes 3 de marzo las obras de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento en las calle Jamaica y Tenerife, asimismo sustituirá la red de saneamiento de la calle Lima, desde la intersección con la calle Tenerife hasta la calle Ifni.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, las obras cuentan con un plazo de ejecución de 8,5 meses y un presupuesto de 1.337.036 euros

Sobre estos trabajos, el presidente de Emasesa y alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha subrayado que desde el Gobierno Municipal "nos comprometimos a solucionar los graves problemas que tenía la ciudad y así lo estamos haciendo". En este sentido, ha explicado que las obras en las calles Jamaica y Tenerife tienen como objetivo "mejorar el servicio en esta zona del barrio de Heliópolis, dada la antigüedad y el deterioro de las infraestructuras existentes".

Asimismo, el primer edil ha destacado que estas actuaciones se suman a las realizadas en más de una decena de calles del distrito Bellavista-La Palmera, "donde ya se han renovado o se están modernizando las redes de abastecimiento y saneamiento con el fin de mejorar la calidad de vida de los vecinos y facilitar su día a día".

Durante esta actuación se contempla también la reposición del pavimento de las calles afectadas en plataforma única, a excepción de la calle Lima que se realizará por reposición de calicata y la conducción de las aguas pluviales al eje que delimita la zona de aparcamientos con la nueva calzada donde se instalarán imbornales que derivarán las aguas a la red.

Mientras se realizan estos trabajos en el barrio de Heliópolis del distrito Bellavista-La Palmera se verán afectadas las calles Jamaica, Perú, Lima, Bolivia, Nicaragua y Tenerife, no obstante, el suministro "estará asegurado produciéndose cortes programados para las conexiones de las nuevas redes".

El Ayuntamiento ha asegurado que se informó a los vecinos y comerciantes de la zona la pasada semana en una reunión de las distintas fases en las que está previsto se desarrolle la obra.

La intervención se realizará en tres calles de la misma barriada, encontrándose muy próximas unas de otras, "los trabajos se ejecutarán de manera independiente y se realizarán en cuatro fases para que siempre pueda coexistir el tránsito de vecinos, bajo medidas de seguridad que garanticen la viabilidad de los trabajos", ha detallado Sanz.

El Ayuntamieno ha indicado que se comenzará por la calle Jamaica para continuar después por la calle Tenerife, pero habrá un periodo de tiempo en el que ambas estén cortadas por lo que se permitirá el tránsito del tráfico en los cruces de las calles Lima y Bolivia el mayor tiempo posible, aunque se cortarán también para proceder a la instalación de redes y pavimentación de dichos cruces.

Así el tráfico rodado estará coordinado con la Policía Local acordándose igualmente los accesos provisionales para residentes. Por su parte, el tráfico peatonal se verá afectado parcialmente para lo cual se vallará la zona y se instalarán pasarelas de acceso a las entradas de las viviendas.

Por otra parte, estas obras afectarán al arbolado para lo cual "existe un plan de protección que cuidará por la correcta ejecución de los trabajos sin afectar a los árboles existentes y en coordinación con el servicio municipal de Parques y Jardines". En este sentido está prevista la reposición de arbolado en aquellos puntos "donde sea posible debido a la gran cantidad de servicios afectados en el subsuelo".