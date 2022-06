Los comités de Abengoa anuncian una reunión con Maroto y la SEPI y reclaman "una decisión de verdad"

"No somos menos que ninguna otra comunidad ni que ninguna de las otras empresas que ha apoyado la SEPI", enfatizan

SEVILLA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los comités de empresa de Abengoa Agua, Abengoa Energía, Solúcar, Inabensa y Abenewco 1 CPA, sociedades derivadas de Abengoa, declarada en concurso voluntario de acreedores tras cerrar 2019 con una deuda de 4.783 millones de euros, casi 6.000 millones teniendo en cuenta deudas de proyectos en venta; han anunciado este viernes que con motivo de su concentración el día 21 ante la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, les ha convocado esa misma jornada junto con representantes de la propia SEPI.

La citada movilización ante la sede de la SEPI y la reunión se celebrará precisamente en un momento "crítico" para la multinacional, según la plantilla, pues la Sección Tercera del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla, encargada del concurso voluntario de acreedores solicitado por Abengoa tras no prosperar el acuerdo de reestructuración acordado en agosto de 2020; ordenaba semanas atrás la apertura de la fase de convenio, fijando el 1 de julio como fecha final para la presentación de propuestas de convenio.

En ese escenario pesa la oferta del fondo estadounidense Terramar de inyectar 200 millones de euros en Abenewco 1, con lo que se haría con el 70 por ciento del capital social de esta filial que concentra la mayor parte de las líneas de negocio del grupo, operación conectada a su vez con la petición de rescate a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para captar 249 millones de euros a favor de Abenewco 1 y reflotar así a la multinacional.

FECHA LÍMITE

En todo ese contexto, y con la fecha del 1 de julio a sólo unos días, los comités de empresa de Abengoa prevén celebrar el día 21 una concentración ante la sede central de la SEPI, una vez más en demanda de que dicha entidad acceda a inyectar los 249 millones de euros solicitados para Abenewco 1.

Este pasado jueves, según los comités de empresa, se les comunicaba una "convocatoria de reunión" con la ministra de Industria, Reyes Maroto, y con responsables de la propia SEPI, defendiendo los representantes de la plantilla que el "gobierno se está moviendo" gracias a la "lucha" de los trabajadores en defensa de la actividad de la entidad y de sus puestos de empleo.

"En mayo de 2021 los representantes de los trabajadores mantuvimos contactos con del Gobierno de España, en la que nos informaron de que estaban comprometidos con Abengoa y sus trabajadores en la búsqueda de soluciones de viabilidad para la compañía, pero desde entonces no habíamos vuelto a tener noticias, entendemos que ese momento ha llegado. No podemos ser otra vez la Andalucía olvidada. No podemos permitir un solo parado mas ni permitir que nuestro trabajo desaparezca", enfatizan los comités de empresa.

"UNA DECISIÓN DE VERDAD"

"No somos menos que ninguna otra comunidad ni que ninguna de las otras empresas que ha apoyado la SEPI", enfatizan, reclamando al Gobierno central "una decisión de verdad, porque la empresa se cae y con ello desaparecerán más de 11.000 puestos de trabajo". "Nuestro Gobierno no nos puede abandonar y nos va a ayudar, estamos seguros", aseveran los comités de empresa.

Rememorando que la solicitud de fondos a la SEPI se remonta a marzo de 2021, los comités de empresa defienden que "los informes externos han sido favorables" a dicha petición y media "un inversor que cree en el futuro de la compañía, que abre un hueco a todos y que junto al Gobierno, dará estabilidad y el inicio de una nueva etapa" para la multinacional tecnológica sevillana.

Entretanto, los trabajadores continuarán con las protestas y este mismo viernes se celebran nuevas concentraciones en los centros de Solucar, Eucomsa y Campus Palmas Altas.