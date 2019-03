Concentración este viernes en respaldo al bombero investigado tras participar en una misión humanitaria

Publicado 28/03/2019 20:11:50 CET

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los aledaños del Ayuntamiento de Sevilla serán este viernes a las 12,00 horas el escenario de una concentración en respaldo a Miguel Roldán Espinosa, el bombero del servicio hispalense de extinción de incendios investigado por la justicia italiana por presunto tráfico de personas, tras haber participado en una misión de la ONG alemana Jugend Rettet para auxiliar a inmigrantes en las costas de Libia.

Miguel Roldán Espinosa nació hace 32 años en Cuevas Bajas (Málaga) y en 2013 sacó su plaza de bomberos en el Ayuntamiento de Sevilla. En junio de 2017 participó junto a más voluntarios en una misión de la ONG alemana Jugend Rettet para auxiliar a inmigrantes en las costas de Libia. "Nuestro barco y nuestras manos salvaron 5.000 personas abocadas al fracaso", aseveraba recientemente a Europa Press, exponiendo que la Justicia italiana ha abierto una investigación contra diez de estos voluntarios, entre ellos él mismo, por presunto tráfico de personas.

Este joven bombero, "agobiado" por toda la situación que se le ha venido encima pero agradecido por el apoyo recibido, conoció la situación de investigado al comienzo del mes de junio de 2018, justo un año después de haberse embarcado durante más de 15 días a bordo del barco Iuventa de la ONG alemana con una misión: auxiliar y salvar a las miles de personas que tratan de alcanzar las costas europeas desde Libia en busca de una vida mejor.

Roldán no es el único al que investiga la Justicia italiana, pues la causa está abierta además contra un ciudadano portugués, una escocesa y siete alemanes. Todos ellos están acusados por tráfico de personas y se enfrentan a penas de cárcel que pueden alcanzar los 20 años.

"Durante la misión no tuvimos ningún problema y nadie nos advirtió de posibles irregularidades", aseguraba, explicando que toda su actuación estaba regulada por el Centro de Control en Roma. "Todo se hacía bajo la órdenes de Roma. Si decía que no, pues no se podía hacer nada. De hecho, tuvimos que hacer frente a situaciones difíciles, como ver la muerte de personas por culpa de este tiempo de espera", indicaba avisando de que parte de la investigación que le afecta está bajo secreto de sumario.

"No sabemos las causas, qué hemos hecho mal para acarrear esta situación", lamentaba este bombero andaluz, en cuyo respaldo se celebra este viernes esta concentración.