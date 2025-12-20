Condenado en Sevilla a ocho años de prisión por violar a una joven a la salida de una discoteca

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a ocho años de prisión a un acusado de un delito de violación tras "aprovechar" el estado de "semiinconsciencia" de una joven debido a la ingesta de alcohol y, posteriormente, agredirla sexualmente en las inmediaciones de una discoteca de la ciudad hispalense. El hombre "esperó" a que la misma abandonase el establecimiento y "la arrastró" a una calle sin salida para perpetrar el acto. Asimismo, deberá indemnizar a la víctima en concepto de responsabilidad civil con 6.600 euros.

Según la sentencia, consultada por Europa Press, los hechos se remontan al pasado mes de febrero, momento en el que el acusado, que "fue expulsado de una discoteca por el personal del local, se quedó a la espera de que la víctima saliese del establecimiento".

Prosigue el escrito, "una vez que la misma abandonó la discoteca, el procesado, guiado por un ánimo libidoso y valiéndose del estado de semiincosciencia en que se encontraba la víctima por el consumo excesivo de alcohol que hacía que no pudiera mantenerse en pie erguida, la agarró con violencia y la llevó hasta una calle que no tiene salida y es poco transitada".

Tal y como figura en el escrito, en ese lugar la "desnudó y comenzó a manejarla a su antojo, con gran agresividad, agarrándola de los pies y arrastrándola por el suelo". Así, realizó actos de índole sexual sobre la víctima "aprovechando el estado de semmiinconsciencia", tal y como describe el tribunal.

"La brutal agresión del procesado terminó por la intervención de tres testigos que llegaron al lugar de los hechos buscando aparcamiento y que, al observar a la escena, acudieron de forma inmediata a auxiliar a la víctima, dando aviso a la Policía y al 112", apostilla el tribunal.

Posteriormente, "la víctima fue trasladada en ambulancia hasta el hospital Virgen Macarena, donde se la derivó al área de ginecología".

Como consecuencia de los hechos descritos, "la víctima sufrió lesiones consistentes en hematomas en cara, erosiones y hematomas en codos y rodillas para las que precisó de medidas asistenciales practicadas con finalidad sistemática". Asimismo, cabe enmarcar que "el procesado se encuentra en prisión provisional por los hechos" desde marzo del presente año.

Por todo ello, el tribunal ha considerado al investigado autor de un delito de violación y lo ha condenado por ello a ocho años de prisión, así como a la pena de un mes-multa con cuota diaria de tres euros por un delito leve de lesiones.

Además, en concepto de responsabilidad civil, el procesado deberá indemnizar a la víctima con la cuantía de 600 euros por lesiones causadas y 6.000 euros por daños morales.