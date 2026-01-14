El Consejo de IGP Aceituna Manzanilla y Gordal de Sevilla critica el acuerdo de Mercosur como "riesgo" para el sector

Imagen de una recolecta de aceitunas. - CONSEJO DE LAS IGP ACEITUNA MANZANILLA Y GORDAL

SEVILLA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de las IGP Aceituna Manzanilla y Gordal de Sevilla ha manifestado su oposición al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, al considerar que su formulación actual supone un "riesgo grave" para el sector de la aceituna de mesa sevillana, tanto en el ámbito productivo como industrial.

Según ha expuesto la entidad en una nota, el acuerdo introduce un "desequilibrio competitivo estructural" que "afecta directamente" a las variedades Manzanilla y Gordal de Sevilla. Por un lado, ha señalado que facilita la entrada progresiva de aceituna procedente de terceros países en el mercado comunitario en condiciones preferenciales; por otro, "no garantiza un acceso real y equilibrado" de la aceituna europea a mercados estratégicos de Mercosur.

A su juicio, "esta falta de reciprocidad penaliza a un sector que opera bajo exigentes estándares sociales, laborales, medioambientales y de seguridad alimentaria".

En este sentido, la organización ha precisado cuáles son las consecuencias potenciales de este acuerdo para el sector de la aceituna, "mayor presión sobre los precios en origen"; "pérdida de competitividad de la industria transformadora"; "reducción de márgenes para agricultores y operadores", y "un impacto directo sobre el empleo y la cohesión territorial en zonas rurales donde la aceituna de mesa constituye un pilar económico y social".

Asimismo, ha afirmado que a ello se suma "un contexto ya complejo", marcado por años de tensiones comerciales internacionales no resueltas. En este escenario, el Consejo Regulador ha compartido la "preocupación" expresada por el conjunto del sector y por organizaciones como la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa, y ha considerado "imprescindible" que la política comercial europea incorpore "mecanismos de protección y salvaguarda efectivos para un producto estratégico".

Por todo ello, ha instado a la Comisión Europea, al Gobierno de España y a los eurodiputados a revisar "de manera urgente" el tratamiento de la aceituna de mesa en el acuerdo UE-Mercosur, con el fin de "evitar un daño estructural a un sector que aporta valor económico, empleo, identidad territorial y liderazgo internacional".

SOBRE EL CONSEJO REGULADOR DE LAS IGP

El Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas Aceituna Manzanilla de Sevilla y Aceituna Gordal de Sevilla es el organismo encargado de garantizar el origen, la calidad y la trazabilidad de las aceitunas de mesa amparadas bajo estas figuras de calidad diferenciada.

Integra a agricultores, cooperativas, industrias transformadoras y envasadoras, así como otros operadores de la cadena, con el objetivo de proteger el olivar tradicional sevillano, reforzar la competitividad del sector y poner en valor el patrimonio cultural y paisajístico asociado a la aceituna de mesa sevillana.

Los nombres Manzanilla de Sevilla y Gordal de Sevilla aplicado a las aceitunas, son Indicaciones Geográficas Protegidas. Un concepto que nos habla de unas aceitunas ligadas a un origen, a un genuino modo de producción, como es la "elaboración al estilo sevillano", y en una zona geográfica que comprende la provincia de Sevilla. Un producto especialmente valorado por los consumidores en razón a este origen y a su particular modo de elaboración.