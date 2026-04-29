Consistorio de Alcalá (Sevilla) asegura que la calle Silos contará con toldos en verano tras continuar las obras

Infografía de los toldos de la calle Silos en Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 29 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que la calle Silos contará con toldos desde este verano, tras avanzar la segunda fase de la obra, en la que se incluye la cimentación para la instalación de toldos, y la finalización de la primera parte del proyecto, que ha incluido la dotación de elementos para la Smart City, riego eficiente, monitorización climática y sombras naturales con árboles.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, el delegado de Hábitat Urbano, David Delgado, ha señalado que se "fomentará así el paseo, el encuentro y la actividad comercial de una zona que va a experimentar un impulso importante para sus negocios, ya que esta intervención se une a la remodelación de los aparcamientos y la nueva rotonda de la calle".

Se trata de una iniciativa enmarcada dentro del Plan Provincial de Diputación 'Más Sevilla', que cuenta con un presupuesto de 352.723 euros. Los trabajos no afectarán al tráfico rodado. Asimismo, la implementación de esta infraestructura de sombreado, plantea una serie de mejoras medioambientales. Entre ellas destacan la redución de la radiación solar, la mitigación del efecto "isla de calor urbana" a escala local, el fomento del uso del espacio público y una protección frente a la radiación ultavioleta.