El Consistorio de Sevilla garantiza la continuidad del colegio Calderón de Barca si expropia los corralones de Castellar

Fachada del colegio concertado Calderón de la Barca, en la calle Castellar - PSOE

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha rechazado este jueves, 25 de junio, las declaraciones del portavoz socialista, Antonio Muñoz, sobre los corralones de la calle Castellar --en las que ha avisado de un 'pelotazo urbanístico'-- y ha desmentido que el equipo de gobierno "vaya a avalar ninguna operación que comprometa la seguridad del entorno o la continuidad del colegio Calderón de la Barca".

"La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente no va a permitir ninguna actuación sobre dichos corralones que ponga en riesgo la seguridad de los vecinos ni la continuidad del colegio. Es una prioridad absoluta para el Gobierno local que preside José Luis Sanz", ha subrayado el concejal de Urbanismo.

De la Rosa ha recordado al respecto que el Ayuntamiento "está al lado" del colegio, de sus familias y de sus alumnos. "Cualquier decisión urbanística que afecte a esta parcela tendrá como condición innegociable garantizar que el Calderón de la Barca siga funcionando con normalidad", ha señalado.

En este sentido, el edil ha afirmado que Urbanismo está valorando en estos momentos la posibilidad de expropiar los corralones como vía para garantizar tanto la seguridad del entorno como la continuidad del centro educativo. "Frente al escenario que ha trasladado hoy el portavoz socialista, la situación actual de los corralones es el resultado de ocho años de abandono y dejadez por parte del PSOE: es una herencia que nos hemos encontrado y de la que nos haremos cargo".

En opinión de De la Rosa, "resulta llamativo que Antonio Muñoz venga ahora a hablar de 'pelotazos' urbanísticos cuando fueron precisamente ocho años de inacción socialista los que dejaron estos inmuebles en la situación de deterioro que hoy presenta", ha afirmado.

De la Rosa ha reconocido asimismo que el Ayuntamiento es consciente de la complejidad de la situación en el entorno de los corralones, donde se han producido "ocupaciones irregulares completamente ajenas al colegio" que generan problemas de convivencia. A juicio del delegado, esta realidad es, "en buena medida", consecuencia de la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España, "que en lugar de proteger el acceso digno a la vivienda ha creado un marco que dificulta la actuación frente a las ocupaciones irregulares".

"El Ayuntamiento de Sevilla no va a mirar hacia otro lado ante situaciones que comprometan la seguridad de los niños y las familias. Esa es nuestra obligación y así vamos a actuar", ha concluido Juan de la Rosa.