El Consorcio de Sevilla amplía a cinco los parques de bomberos desplegados en El Madroño por el incendio de Niebla

Carretera de acceso a El Madroño cortada por el incendio forestal de Niebla (Huelva). - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla ha ampliado a cinco el número de parques de bomberos movilizados en El Madroño para apoyar el desalojo preventivo del municipio ante el incendio forestal declarado en Niebla.

A los efectivos de los parques de Santiponce y Sanlúcar, desplegados desde primera hora de la tarde de este lunes en El Madroño y en la pedanía de El Álamo, respectivamente, se han sumado ya unidades de los parques de Mairena del Aljarafe y Lebrija. Además, efectivos del parque de Gerena se encuentran en camino, según ha informado el Consorcio en una nota.

En concreto, el dispositivo está integrado por cuatro Autobombas Rurales Pesadas (BRP) y una Autobomba Nodriza (BNP).

Los efectivos continúan prestando apoyo a las labores relacionadas con el desalojo preventivo y a las actuaciones necesarias en la zona, en coordinación con el dispositivo de emergencia establecido para hacer frente al incendio.

De los parques que inicialmente permanecían en situación de preaviso, únicamente continúa en esta condición el de Marchena, con una BRP y un BUL preparados para movilizarse en caso de que la evolución de la emergencia así lo requiera.

El dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos permanece atento a la evolución del incendio forestal y continúa coordinado con el Infoca y la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).