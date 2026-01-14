El Consorcio de la Zona Franca de Sevilla se reúne con las empresas del recinto para abordar oportunidades de desarrollo

Reunión del Consorcio de Zona Franca con las empresas del recinto para abordar oportunidades de desarrollo y competitividad. - ZONA FRANCA DE SEVILLA

SEVILLA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de la Zona Franca de Sevilla ha celebrado una jornada de trabajo con las empresas instaladas en el recinto, en una convocatoria que ha reunido a prácticamente la totalidad del tejido empresarial que allí se ubica. El encuentro, promovido conjuntamente por la Cámara de Comercio de Sevilla y la Zona Franca, con el lema 'Zona Franca de Sevilla, un espacio sin fronteras', ha servido para analizar las oportunidades que ofrece este enclave y reforzar las vías de colaboración entre instituciones y empresas.

En la mesa presidencial han estado presentes el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero; la delegada estatal para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar; el presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla, Rafael Carmona; la jefa Regional de Aduanas e Impuestos Especiales de Andalucía, María Ortega; el director general de Promoción Económica, Parques Empresariales y Financiación del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Villegas, y el director de Sevilla Open For Business, Manuel Parejo, según se detalla en una nota de prensa.

A lo largo de la jornada se han expuesto las ventajas que supone para las empresas constituirse como operadores de la Zona Franca, así diferentes como proyectos orientados a favorecer la competitividad y la captación de nuevas inversiones. Estas líneas de trabajo buscan consolidar la Zona Franca de Sevilla como un polo de desarrollo empresarial capaz de generar riqueza y empleo en su entorno.

El encuentro ha permitido también que las empresas trasladen directamente a las instituciones que conforman el Consorcio las necesidades, inquietudes y propuestas de mejora analizadas con la delegada de la Zona Franca de Sevilla a lo largo del pasado año. Esta interacción ha puesto de relieve la importancia de la cooperación público-privada para impulsar soluciones que respondan a los retos reales del tejido productivo del recinto fiscal de Sevilla.

El presidente de la Cámara de Comercio y anfitrión de este encuentro empresarial ha destacado la importancia que para Sevilla tiene el desarrollo del Puerto y de la Zona Franca y ha manifestado que "esta reunión es una de las primeras actividades celebradas en el marco del acuerdo firmado con la Zona Franca el pasado mes de diciembre y paso previo al diseño de un plan de promoción que incluirá, entre otras, acciones informativas, formativas, de internacionalización y de participación en proyectos europeos encaminadas al desarrollo de la Zona Franca".

Por su parte, la delegada estatal de la Zona Franca ha señalado que "este encuentro es una puesta en común en el seno del Consorcio de la Zona Franca del trabajo realizado con las empresas del espacio en el último año, y demuestra cuál es el objetivo común: que la Zona Franca se consolide como un espacio industrial de referencia".

Asimismo, Tovar ha añadido que "la Zona Franca de Sevilla se encuentra en un momento idóneo para despegar y atraer nuevas inversiones que generen empleo y actividad económica para la ciudad y su área metropolitana".

El encuentro ha puesto de manifiesto la plena disposición de las instituciones que conforman el Consorcio de La Zona Franca de Sevilla --Zona Franca, Cámara de Comercio, Ayuntamiento, Autoridad Portuaria y Agencia Tributaria-- para aunar esfuerzos en torno al desarrollo de la Zona Franca como motor económico e industrial de Sevilla.