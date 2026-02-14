Hacia una construcción modular para ahorrar costes, a debate en Sevilla: "La única solución, edificios fabricados"

Archivo - Construcción modular industrializada, como imagen de recurso. - NUEVO SISTEMA MODULAR - Archivo

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

"La construcción tradicional está condenada". Con esa rotundidad ha expuesto el arquitecto Juan Manuel Rojas la situación actual de la construcción tradicional frente a la construcción modular o industrializada, en el transcurso de unas jornadas del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla. "Si hacemos un seguimiento del estado laboral del sector, más del 50% de los trabajadores tienen más de 50 años y no existe relevo generacional. Si ahora hay problemas para encontrar trabajadores y tenemos obras completamente paradas por esta causa, dentro de unos años todo irá a peor".

En este sentido, Rojas esgrime que en los Países Bajos la construcción industrializada ocupa el 50% de todas las obras, mientras que en España "sólo llegamos al 1%". "Es necesario pensar en otras formas de hacer arquitectura y construcción porque no podemos dejar de construir y de hacer viviendas y edificios". Para ello, plantea que la "única vía" es la construcción modular o industrializada, "que lo que facilita es menos intensidad de mano de obra".

"El gran problema por el que la construcción ha ido subiendo casi el 30% --señala-- es el aumento del coste laboral: es imposible mantener los salarios que había hace unos años. Para resolver esta ecuación, "que nos lleva al desastre", habría que conseguir una "mayor productividad por empleado". "La única solución es dejar de construir in situ y que los edificios sean fabricados".

En las obras hibrídas, aquellas que utilizan los dos métodos, el arquitecto apunta que "cuanto más porcentaje industrializado tiene la obra, se da más fiabilidad al proceso constructivo y existe un mayor cumplimiento de los plazos --las incidencias meteorológicas no existen--, así como menos desviación de los costes". Además, los materiales --abunda al respecto-- se adquieren al comenzar la obra, "lo que lleva también a evitar fluctuaciones de precios".

En esta jornada han intervenido también tres especialistas en construcción industrializada: José Gázquez (Quijada Prefabricados de Hormigón) que ha señalado que las fachadas preconstruidas "tienen un importante ahorro en medios auxiliares"; Bruno Ordaz (NEVO), que ha basado su intervención sobre "la plural bajada de los costes y los tiempos"; y Raúl Mora (HIPUR), que ha afirmado que en la instalación de ascensores, "el verdadero ahorro es en los tiempos de ejecución".