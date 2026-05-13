Los consumidores de Sevilla plantean en Facua 1.500 reclamaciones frente a abusos de empresas y administraciones en 2025

Archivo - Imagen de recurso de una hoja de quejas y reclamaciones. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 13 May. (EUROPA PRESS) -

Los consumidores sevillanos plantearon en Facua un total de 4.638 consultas sobre sus derechos y casi 1.500 reclamaciones (1.481) frente a abusos de empresas y administraciones.

Al respecto, el sector que provocó la apertura de un mayor número de expedientes de reclamaciones fue el de los suministros, con un 19,4% del total, seguido de los servicios bancarios, con un 15,9%, y los transportes con un 9,1%. A continuación se situán los seguros (7,8%) y los electrodomésticos y aparatos electrónicos (7,2%), según datos aportados por Facua.

La organización de defensa de consumidores y usuarios (Facua) Sevilla ha celebrado su 46ª Asamblea General de Socios, en la que se ha aprobado por unanimidad la memoria y las cuentas de 2025, así como el presupuesto y el plan de actividades para 2026.

La reunión se ha llevado a cabo este martes en Sevilla, en concreto en el Hotel Plaza de Armas, y se pudo seguir tanto de manera presencial como telemática.

En dicha asamblea se ha aprobado el Programa de Actividades y el Presupuesto para 2026, además de la Memoria de Actividades y Cuentas del pasado ejercicio.

Facua Sevilla finalizó el año 2025 con 29.157 socios, de los cuáles 19.863 eran adheridos y 9.294 de pleno derecho al corriente de pago de sus cuotas.