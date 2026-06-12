Continúa la huelga en el sector logístico de Sevilla tras acabar sin acuerdo la reunión en el Sercla

Archivo - Imagen de rercurso de una plataforma logística de Dia en Sevilla - DIA - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reunión de mediación entre la patronal del sector de los operadores logísticos en la provincia de Sevilla y los sindicatos, celebrada este viernes, 12 de junio, en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), ha concluido sin acuerdo, por lo que se mantienen las jornadas de huelga fijadas los días 18 y 19 de junio, así como las convocadas entre el 22 y el 26 de este mismo mes.

Durante el encuentro, la patronal ha trasladadi una nueva propuesta que contempla un incremento salarial del 4% para 2026 y del 3% para 2027, un plus de convenio de 36 euros mensuales en doce pagas y ningún movimiento sobre la reducción de jornada, manteniéndose en las 1.800 horas estipuladas en el convenio anterior, según informa UGT en un comunicado.

Aun así, en opinión desde este sindicato, estos avances continúan siendo "insuficientes" para atender las reivindicaciones y necesidades planteadas por la parte social durante la negociación del convenio colectivo.

Desde la organización sindical aseguran que el movimiento producido por la patronal es consecuencia directa de las movilizaciones y del seguimiento de la huelga por parte de las plantillas del sector.

El sindicato insiste en que la logística se ha convertido en un sector estratégico para la economía sevillana y considera necesario que esta realidad "se traduzca en una mejora efectiva de las condiciones laborales y salariales de quienes desarrollan su actividad en centros logísticos".

UGT Sevilla reitera su disposición al diálogo y confirma su asistencia a la próxima reunión negociadora, prevista para el 17 de junio. Sin embargo, advierte que se mantendrá el calendario de movilizaciones mientras no se produzcan avances que permitan alcanzar un convenio "que responda a las expectativas y necesidades del colectivo de trabajadores".