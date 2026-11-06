Controlado un incendio en la primera planta de oficinas del edificio Corona Center de Bormujos (Sevilla)

Archivo - Dotaciones de bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Sevilla. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos del Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Sevilla han intervenido este viernes por la tarde en un incendio declarado en el edificio Corona Center, en el municipio sevillano de Bormujos, que ya ha sido controlado.

El servicio de emergencias 112 Andalucía ha recibido el aviso en torno a las 19,27 horas por un incendio en la primera planta de oficinas del inmueble. Tras la alerta, se han movilizado efectivos de los parques de bomberos de Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor, con dos dotaciones de cada uno, además del mando de guardia, según ha informado la institución provincial en un comunicado.

A su llegada, los bomberos han encontrado una importante acumulación de humo en el edificio y han localizado el foco del incendio en una maquinaria. El humo se ha propagado a través del sistema de falso techo y ha afectado a distintas dependencias del inmueble.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local y se ha activado también a efectivos de la Guardia Civil y a los servicios sanitarios del 061.

El incendio se encuentra controlado, aunque los efectivos continúan trabajando en labores de ventilación y revisión de las instalaciones para garantizar las condiciones de seguridad.