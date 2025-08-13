Controlado el incendio de San Nicolás del Puerto (Sevilla) y reabre al tráfico la SE-7101

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado en la tarde de este pasado lunes en San Nicolás del Puerto (Sevilla) se ha dado por controlado en la tarde de este miércoles y se ha abierto al tráfico la carretera SE-7101 que ha permanecido cortada durante dos jornadas.

Según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) en declaraciones a Europa Press, "los operarios continúan trabajando en el lugar para acabar con los últimos conatos y extinguir el fuego".

Actualmente en la zona se encuentran trabajando un camión autobomba y un retén con siete bomberos. La carretera ha estado cortada en su totalidad hasta este miércoles en sus trece kilómetros desde la localidad de San Nicolás del Puertos hasta el camping, por lo que los bomberos pidieron "no acceder a la zona del incendio ya que se podían obstaculizar a las labores para su control".