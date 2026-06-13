Controlado el incendio urbano declarado este sábado que ha afectado a Mairena (Sevilla)

Efectivos de Bomberos en Mairena del Aljarafe. - AYUNTAMIENTO DE MAIRENA DEL ALJARAFE

MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Plan Infoca ha dado por controlado el incendio iniciado este sábado en una zona de cultivo del término municipal de Palomares del Río y que afectó a Mairena del Aljarafe (Sevilla).

Según ha concretado el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe en una nota, han activado todos los recursos municipales disponibles para colaborar en las labores de extinción y protección de las zonas próximas al fuego. En total, participaron 30 agentes de Policía Local, apoyados por diez vehículos policiales, así como 40 operarios de servicios municipales y seis camiones.

El operativo contó además con la colaboración de un patrullero de la Policía Local de Gelves. La Agencia de Emergencias de Andalucía informó del despliegue de dos Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales (Brica) y un helicóptero Súper Puma, medios que comenzaron a retirarse una vez que el incendio quedó controlado.

Los efectivos municipales trabajaron de forma coordinada con los bomberos del Consorcio Provincial y la ciudad de Sevilla, los medios del Infoca y el resto de servicios intervinientes, realizando labores de apoyo y refresco en distintos puntos de los entornos de Java, El Almendral, Malala, Porzuna y la carretera de Palomares. No obstante, a pesar de que el incendio se encuentra controlado, el dispositivo permanece activo.

Los servicios municipales y los efectivos de la Diputación de Sevilla continuarán realizando labores preventivas y de refresco en las zonas más próximas al núcleo urbano con el objetivo de evitar cualquier reactivación y garantizar la seguridad de la población.

Por su parte, el alcalde de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, siguió la evolución de la emergencia en permanente coordinación con la Agencia de Emergencias de Andalucía y con los responsables del operativo desplegado sobre el terreno.

Tras conocerse el control del incendio, el regidor ha querido trasladar un mensaje de reconocimiento a todos los profesionales implicados. "Quiero agradecer el enorme esfuerzo de bomberos, Infoca, Policía Local, operarios municipales y resto de efectivos que han trabajado sin descanso para proteger a nuestra ciudadanía", ha señalado.

Conde también ha tenido palabras de agradecimiento para los vecinos que han vivido con preocupación la evolución del incendio. "Quiero agradecer la prudencia, la colaboración y la comprensión mostradas por la ciudadanía durante toda la intervención", ha destacado.

Además, el alcalde ha subrayado la importancia de contar con servicios públicos preparados para responder ante situaciones de emergencia. "La tranquilidad de la que disfrutamos cada día también se construye con la capacidad de responder unidos cuando aparecen dificultades. Hoy hemos vuelto a comprobar el valor de la coordinación, la profesionalidad y el compromiso de quienes trabajan para proteger a nuestros vecinos y vecinas", ha concluido.

En contexto, efectivos del Plan Infoca han trabajado por tierra y aire en las labores de extinción de un incendio declarado este sábado en la Urbanización Java de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Se ha procedido a la evacuación de vecinos de zonas cercanas.

Según ha informado Infoca a Europa Press hasta la zona se han desplazado dos bricas, un helicóptero súper puma, 19 bomberos y un técnico que se han retirado a las 18,31 horas. "En principio se trata de un incendio urbano, no es forestal propiamente dicho". Asimismo, "es una zona de pacto, está cerca de la vivienda y la gente se preocupa bastante". Además, han explicado que la cornisa de Gelves "es una zona recurrente de incendios todos los años".

Según precisó el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe a través de sus canales oficiales, consultadas por Europa Press, se ha procedido a la evacuación de vecinos de zonas cercanas principalmente, del entorno del Malala, de Java y de El Almendral. Agentes de la Policía Local de Mairena y personal municipal colaboran en las labores de extinción del incendio declarado en una zona de cultivo junto a la SE-655, entre Palomares y Mairena, en el entorno de la urbanización Java. Asimismo, la carretera SE-3304 San Juan de Aznalfarache-Palomares del Río permanece cortada.

Conde pidió prudencia y atender a las indicaciones de los profesionales y evitar desplazamientos innecesarios por la zona para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia.

Por último, ante situaciones de este tipo, EMA 112 ha recomendado cerrar puertas y ventanas si el humo llega a su zona, proteger especialmente a mayores, niños y personas con problemas respiratorios y usar mascarilla, si fuera necesario.