Convenio entre el Cabildo Catedral de Sevilla y Ayesa para el estudio técnico y científico del Giraldillo

Convenio entre el Cabildo Catedral y Ayesa para el estudio técnico y científico del Giraldillo. - CABILDO CATEDRAL DE SEVILLA

SEVILLA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo Catedral Metropolitano de Sevilla y la empresa de ingeniería Ayesa han firmado un convenio de colaboración para el estudio técnico y científico del Giraldillo de la Catedral, así como de su réplica en bronce. El acto tenía lugar este lunes en la Sacristía de la Antigua y contaba con la firma del delegado de administración y patrimonio del Cabildo, Francisco Román, y del CEO de Ayesa, José Luis Manzanares, con la presencia del fundador y presidente de la compañía, José Luis Manzanares Japón.

Este acuerdo supone la incorporación de Ayesa a los trabajos de investigación y conservación que el Cabildo viene desarrollando desde 2015 sobre la Giralda, dentro de un programa integral que ha permitido completar hasta la fecha cinco fases de intervención en la torre, incluidas sus cuatro fachadas y balcones, informa el cabildo catedralicio en una nota de prensa.

En los próximos meses está previsto el inicio de una nueva fase centrada en el Remate Renacentista, desde la Terraza de las Azucenas hasta la base del Giraldillo.

El estudio del Giraldillo cobra especial relevancia tras más de 20 años desde su última gran intervención. La escultura, además de su valor artístico e histórico, funciona como veleta, lo que la somete a un constante esfuerzo estructural debido a su exposición a la intemperie.

En este sentido, en agosto de 2024, el Cabildo constituyó el denominado Grupo de Trabajo del Giraldillo, dependiente del Comité de Expertos de la Giralda, con el objetivo de profundizar en el conocimiento técnico y científico de esta obra singular. A través del convenio firmado, se incorpora a este grupo Antonio José Molina Ortiz, jefe de la Sección de Estructuras y Geotecnia de Ayesa.

Molina Ortiz es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y cuenta con una trayectoria profesional de 35 años en la compañía. Ha participado en proyectos de referencia como el Puente Abbas Ibn Firnás de Córdoba, Torre Sevilla, la reforma del estadio Santiago Bernabéu o grandes infraestructuras internacionales como el Metro de Lima, el Tren Maya de México o el cuarto puente del Canal de Panamá. Su aportación se centrará en el análisis aerodinámico, estructural y cinemático tanto del Giraldillo original como de su réplica.

EL ESTUDIO DE LA RÉPLICA

El trabajo se iniciará con el análisis de la réplica de bronce del Giraldillo, realizada en 1998 en la Fundación Codina de Madrid por el escultor José Antonio Márquez Pérez, con la colaboración de un amplio equipo de técnicos y talleres especializados. Este estudio tiene un carácter preventivo, ya que no puede descartarse que en una futura revisión del original sea necesario su desmontaje temporal.

En ese supuesto, la réplica debería colocarse de forma inmediata para no alterar la imagen icónica de la Giralda, inseparable de su remate simbólico. De ahí la importancia de analizar la réplica desde todos los puntos de vista, incluidos los mecánicos, para garantizar su correcto funcionamiento como veleta.

Actualmente, la réplica se encuentra instalada junto a la Puerta del Príncipe, en el marco de las obras de conservación de la fachada neoclásica de la Catedral. Tras dos décadas expuesta a la intemperie, será sometida a labores de limpieza, mantenimiento y revisión técnica.

MONITORIZACIÓN Y GEMELO DIGITAL DEL ORIGINAL

El Giraldillo original viene siendo objeto de un seguimiento continuo desde 2015. Entre las actuaciones realizadas destacan la instalación en 2018 de una cámara de vigilancia para comprobar su capacidad de giro, y la colocación en 2025 de sensores de vibración que monitorizan su comportamiento de forma permanente.

Además, se está desarrollando un "gemelo digital" de la veleta, que permitirá simular su respuesta estructural y dinámica. La próxima instalación del andamio para las obras del Remate Renacentista facilitará, por primera vez en más de veinte años, una inspección directa de la escultura en condiciones óptimas.

El grupo de trabajo cuenta también con la participación de Emilio Cano Díaz, investigador del Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM-CSIC), especialista en corrosión y protección del patrimonio metálico. Su labor se centrará en el estudio de las complejas aleaciones del bronce, así como de los elementos de hierro y acero que conforman la estructura interna del Giraldillo y su réplica.