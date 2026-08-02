Convocados en Sevilla concursos de fotografía, poesía y artesanía por la boda de Carlos V con premios de 3.000 euros

Recreación en el Alcázar de la Boda de Carlos V e Isabel de Portugal - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha convocado tres concursos --de fotografía, poesía y artesanía artística-- con premios de hasta 3.000 euros, organizados con motivo de la celebración del V Centenario de las Bodas de Carlos V e Isabel de Portugal, para fomentar la creación artística y literaria, promover la participación ciudadana y contribuir a la difusión cultural de esta conmemoración histórica, poniendo en valor su vinculación con el Real Alcázar de Sevilla y su relevancia histórica, artística y patrimonial.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, el plazo para presentar las solicitudes y las obras será de 30 días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación del extracto de cada convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla. La convocatoria ha recibido una dotación de 15.000 euros.

En este sentido, el delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha destacado que estas convocatorias son "una manera de acercar el quinto Centenario a toda la ciudadanía, invitando a fotógrafos, poetas y artesanos a mirar con sus propios ojos una efeméride que forma parte de la identidad histórica de Sevilla".

En cuanto a las modalidades, el Concurso de Fotografía está dirigido a personas mayores de 18 años y premiará obras originales e inéditas relacionadas con Carlos V, Isabel de Portugal, su boda y el contexto histórico, cultural, artístico y patrimonial del Real Alcázar. El primer premio recibirá 3.000 euros y habrá dos menciones de 1.000 euros cada una.

Por su parte, el de Poesía estará igualmente abierto a personas mayores de edad y está destinado a poemas "originales e inéditos", escritos en lengua española y con una extensión máxima de cincuenta versos, cuya temática esté vinculada a la Boda Imperial y al Real Alcázar de Sevilla. Contará con un primer premio de 3.000 euros y dos menciones de 1.000 euros cada una.

Por su parte, el Concurso de Artesanía Artística 'Un Clavel para la Boda Imperial', seleccionará un clavel realizado artesanalmente en disciplinas como orfebrería, bordado, joyería, cerámica, cuero, forja, talla en madera, pintura, escultura u otras modalidades incluidas en el Registro de Artesanía de Andalucía.

Podrán participar personas físicas o jurídicas inscritas en dicho registro. Está previsto que la convocatoria se publique a finales del mes de agosto. Las bases completas se publicarán asimismo en el Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Sevilla y en la página web del Real Alcázar de Sevilla.