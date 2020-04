Coronavirus.-Bollullos "resiste el envite" del Covid-19 con cinco casos entre los que ya figuran algunas altas

BOLLULLOS DE LA MITACIÓN (SEVILLA), 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Bollullos de la Mitación (Sevilla), que contabilizaba 10.787 habitantes en la última revisión del padrón municipal, tiene actualmente cinco casos de contagios confirmados de coronavirus Covid-19, sin que hayan sido detectados nuevos casos a lo largo de los últimos días, según ha informado el alcalde, Fernando Soriano.

En un vídeo difundido en las redes sociales con motivo del primer mes de vigencia del estado de alarma decretado en toda España para frenar la expansión del coronavirus Covid-19, Fernando Soriano ha recordado que las autoridades no proporcionan a los ayuntamientos los datos correspondientes al impacto de la pandemia por municipios.

No obstante, ha expuesto que al Ayuntamiento de Bollullos le "consta fehacientemente" que cinco vecinos de la localidad han resultado contagiados, una cantidad que no ha crecido durante los últimos días y entre la que no figura ningún fallecimiento, pero sí "alguna alta", según el primer edil.

Fernando Soriano ha explicado además que según las estadísticas, el conjunto del distrito sanitario Aljarafe, en el que se encuadra Bollullos de la Mitación, contaría con un promedio de un contagio por cada mil habitantes, al igual que Andalucía, y los cinco casos de Bollullos arrojarían una media de un caso por cada 2.000 habitantes.

Por eso, ha defendido que la localidad de Bollullos "resiste de forma bastante importante el envite" de la pandemia de coronavirus Covid-19.