Los Corrales y Martín de la Jara (Sevilla) contarán con un nuevo depósito regulador tras una inversión de 3,4 millones

SEVILLA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Aguas de la Sierra Sur recibirá una subvención provincial de 3,4 millones de euros para la construcción de un nuevo depósito regulador que, con una capacidad de 3.000 metros cúbicos de agua, dará servicio a los municipios de Los Corrales y Martín de la Jara y a una población de 7.000 habitantes.

Así lo ha confirmado la Diputación de Sevilla en una nota, al tiempo que ha apostillado que el nuevo depósito permitirá corregir algunas de las carencias que presentan ambos municipios tanto en volumen de regulación como en presión del suministro.

En la actualidad, los depósitos con los que se cuenta en esta zona están situados en el interior de los respectivos cascos urbanos y a cotas similares de los inmuebles del entorno. El de Los Corrales tiene una capacidad de 500 metros cúbicos, mientras que Martín de la Jara cuenta con 1.000 metros cúbicos.

La nueva infraestructura para el servicio público básico de abastecimiento de agua se construirá en el paraje de Aguilillas, junto a la carretera de Los Corrales a Campillos, en la zona este de Martín de la Jara y Los Corrales.

El presupuesto incluye la construcción de las conducciones necesarias hasta los depósitos de Los Corrales y Martín de la Jara que, junto a las de entrada y vaciado, suman 4,535 kilómetros.