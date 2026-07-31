Correos reduce casi a la mitad la contratación de verano en Sevilla respecto al 2025, según advierte CCOO

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SEVILLA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Sindical de CCOO en Correos Sevilla ha advertido de que la empresa postal ha reducido en torno a un 45 por ciento la contratación de verano en la provincia de Sevilla respecto a la campaña estival de 2025.

Así lo ha detallado el sindicato en un comunicado, misma vez que ha considerado esta decisión "especialmente grave" por producirse "en pleno periodo vacacional y en un contexto de creciente carga de trabajo para las plantillas".

Según refiere, en concreto en las oficinas hay un 35 por ciento menos de contratación, elevándose la cifra al 45 por ciento en las unidades de reparto y al 50 por ciento en los centros de tratamiento y clasificación.

"Esta política repercute directamente en la ciudadanía, que sufre retrasos, acumulación de envíos y una peor atención, mientras la plantilla soporta una carga de trabajo cada vez mayor, con el consiguiente incremento de los riesgos psicosociales, del desgaste físico y emocional y del absentismo laboral", ha incidido CCOO.

Por todo ello, ha exigido la recuperación de los niveles de contratación necesarios para garantizar la cobertura de vacaciones, permisos y ausencias, reforzar las plantillas y asegurar la prestación de un servicio postal público de calidad en la provincia de Sevilla.