Cortada al tráfico la carretera de Su Eminencia (Sevilla) tras la colisión entre dos turismos

Imagen del accidente de tráfico registrado en la carretera de Su Eminencia, en Sevilla capital.
Imagen del accidente de tráfico registrado en la carretera de Su Eminencia, en Sevilla capital. - EMERGENCIAS SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: domingo, 1 febrero 2026 14:33
Seguir en

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Sevilla ha activado un corte de tráfico en la carretera de Su Eminencia por la colisión entre dos turismos registrada este domingo, 1 de febrero, el cual se ha saldado con varios heridos.

Así lo ha confirmado el Servicio de Emergencias Sevilla a través de su perfil oficial de 'X', consultada por Europa Press. El accidente se ha producido alrededor de las 13,30 horas de esta tarde, por lo que ha sido necesario el corte al tránsito de los vehículos así como la asistencia de los servicios sanitarios del 061 para atender a los heridos.

En estos momentos, la Policía Local está llevando a cabo una investigación para esclarecer las causas de este accidente de tráfico.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado