Cortados los túneles de la A-92 en Sevilla por acumulación de lluvia entre Palmete y Alcalá de Guadaíra

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La intensa lluvia caída en las últimas horas ha obligado a cortar al tráfico los túneles de la autovía A-92 a su paso por Sevilla, en los entornos de Palmete y Alcalá de Guadaíra, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en sus redes sociales. La incidencia afecta al sentido Osuna, donde la circulación permanece interrumpida entre los kilómetros 5 y 10.

La DGT ha señalado de igual forma que la carretera presenta, concretamente, un estado de inundación por metereología adversa que ha repercutido en una circulación difícil en el túnel de la carretera A-92, en el kilómetro 4,5, a la altura de Acebuchal, en sentido creciente de la kilometración, donde se mantiene un corte total por inundación provocada por la meteorología adversa.

El corte se produce en una jornada en la que la Aemet ha activado en Sevilla un aviso nivel naranja por lluvia hasta las 21,00 horas y el nivel amarillo por tormentas y fuertes vientos con rachas máximas de 80 km/h.

Las autoridades han instado a la población a extremar las precauciones durante los desplazamientos en carretera.