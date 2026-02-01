Corte total de la calle Imagen de Sevilla a partir de este lunes por las obras del tranvibús

Obras en la calle Laraña de Sevilla por el tranvibús. - EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado el corte total de la calle Imagen desde el lunes 2 de enero debido al avance de las obras del carril bus segregado para el bus de tránsito rápido (BTR) Santa Justa-Plaza del Duque.

Ante las afecciones por las obras el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, y la delegada del Casco Antiguo, Amidea Navarro, mantuvo una reunión con vecinos y comerciantes para explicar los pormenores de la obra y las afecciones al tráfico en la zona.

Desde el Consistorio han asegurado que "está garantizado en todo momento el acceso de residentes y garajes privados así como la carga y descarga para los negocios".

El Ayuntamiento ha indicado que, mientras no esté abierto al tráfico el paso Orfila-Cuna, el acceso a garajes en calle Francisco de Pelsmaeker, Cuna y Goyeneta se realizará preferentemente por la Plaza del Salvador y calle Cuna en los horarios establecidos al efecto.

Asimismo, se mantiene el acceso a la Plaza de la Encarnación para carga y descarga por Santa Ángela de la Cruz y Alcázares, que conservan el cambio de sentido realizado en la anterior fase. Para facilitar la salida de la Plaza de la Encarnación se mantendrá en todo momento un carril de circulación en la calle Imagen, sentido Almirante Apodaca.

Por otro lado, el acceso al Parking Imagen se realizará, como hasta ahora, por Plaza de San Pedro-Imagen, y la salida por Santa Angela de la Cruz, Alcázares, Plaza de la Encarnación e Imagen (carril habilitado al efecto).

La parada de taxi de la calle Imagen se traslada a la Plaza del Cristo de Burgos en el lado este, para facilitar la salida de los mismos hacia Almirante Apodaca. En la misma banda, en el espacio restante, se habilitará una zona de carga y descarga, sustituyendo la que se elimina en calle Imagen.

También, se modificará la señalización y regulación semafórica a la salida de la Plaza del Cristo de Burgos para habilitar el giro a derecha hacia Almirante Apodaca.