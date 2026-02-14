Corte total previsto este lunes en calle Antonio Bienvenida de Sevilla a causa de los avances en el montaje de la Feria

Croquis representativo del Plan de tráfico indicado. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que desde el próximo lunes, 16 de febrero, se realizará el corte total al tráfico en la calle Antonio Bienvenida a causa de los avances en el montaje completo de la Feria de Abril 2026.

Tal y como ha apuntado el Consistorio local en un mensaje difundido a través de la red social X (antes Twitter), estos cortes afectarán a calles adyacentes como Rafael Gómez Ortega, Ignacio Sánchez Mejías y Curro Romero.

Asimismo, la Administración hispalense ha concretado que el plan de tráfico correspondiente incluye como alternativas al Puente de las Delicias, la avenida Juan Pablo II, calle Alfonso de Orleans y Borbón, avenida Flota de Indias y avenida Presidente Adolfo Suárez.

En esta línea, han indicado que se reordenará el tráfico en el paseo Remeros de Sevilla y se aplicará la conversión del aparcamiento en batería actual a aparcamiento en cordón, para facilitar el acceso a las instalaciones del Club Náutico Sevilla.

Finalmente, han recomendado a los conductores que planifiquen los desplazamientos con antelación, así como respetar la señalización provisional.