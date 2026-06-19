Cortes nocturnos en el acceso a la SE-20 desde la A-4 por obras de repavimentación a partir de este domingo en Sevilla

Corte previsto en la SE-20 - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Centro de Gestión de la Movilidad ha anunciado el corte nocturno al tráfico el en acceso a la SE-20 desde la A-4, por obras de repavimentación en las intersecciones con calle Cortijo de las Casillas y Carretera de Miraflores que tendrán lugar este domingo, 21 de junio, y el lunes, 22 de junio.

Según ha detallado el Consistorio a través de un mensaje en la red social X, los cortes se realizarán en horario nocturno, de 22,00 a 6,30 horas.

En este sentido, los accesos norte a la SE-20 desde Carretera de Pino Montano y Carretera de Miraflores quedarán en "fondo de saco" con acceso únicamente a residentes, mientras el tráfico alternativo general será por la Ronda Urbana Norte que hará de "by-pass" circunstancial.