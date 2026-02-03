Cortes de tráfico en SE-20, cierre del Alcázar y refuerzo de los servicios de emergencia durante el temporal en Sevilla

Reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias Municipal - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado durante la tarde de este martes, 3 de enero, de la adopción de diversas medidas durante la jornada de este jueves ante los avisos metereológicos de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) en la provincia y el anuncio de la Junta de Andalucía, que, cabe recordar, ha decretado el nivel 2 del Plan de Emergencias de riesgo de inundaciones. Así, ha subrayado cortes de tráfico en la SE-20 desde las 23,00 horas de la presente jornada hasta las 07,00 horas de este jueves, así como refuerzos en los servicios de emergencia y el cierre temporal del Real Alcázar.

De esta forma, el Ayuntamiento ha anunciado el un refuerzo excepcional de todos los servicios operativos de Sevilla ante la situación de alerta. Policía Local, Bomberos y Protección Civil duplican su presencia desde la noche de este martes, y también se incrementa la atención del 092.

La Unidad Municipal de Intervención y Emergencia Social (Umies) ha activado toda su plantilla, con 18 equipos operativos, y se han habilitado plazas en hostales para alojar a más personas. Parques y Jardines movilizará a 300 personas, mientras que Lipasam y Emasesa refuerzan sus servicios. Además, se ha activado a las empresas de conservación de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente para atender incidencias prioritarias y no trabajo ordinario.

Por su lado, se ha anunciado la implementación de medidas adicionales de seguridad y tráfico. La presencia policial se incrementa en puntos críticos de circulación, y se establece un corte de tráfico en la SE-20 desde las 23,00 de este martes hasta las 07,00 de este jueves.

Cabe enmarcar que el Ayuntamiento de Sevilla comunicaba hace unas horas la escalada del el Plan Territorial de Emergencias a la Fase de Emergencia Local Nivel 1. No en vano, las clases presenciales en colegios e institutos andaluces quedarán suspendidas este miércoles en todas las provincias, salvo Almería, como consecuencia del fuerte temporal que azota a la comunidad autónoma.

Así, permanecen cerrados distintos equipamientos y espacios de la ciudad. Durante todo el día, permanecerán cerrados los centros cívicos, suspendiéndose todos los talleres socioculturales; también se cierran todos los parques, las instalaciones del IMD tanto interiores como exteriores, el cementerio, el Alcázar y los centros de mayores y centros de día.

Por otro lado, está prevista la intensificación de la vigilancia en zonas de riesgo. Además, en aquellas áreas con probabilidad de inundación, Policía Local y Protección Civil incrementarán la presencia desde esta noche, proporcionando información constante a los vecinos.

Las medidas han sido anunciadas al término de la reunión del Comité Asesor del Plan de Emergencias Municipal, que ha contado con la presencia del alcalde hispalense, José Luis Sanz, así como con todos los servicios municipales, delegados y servicios de emergencia. Al término de la misma, se ha informado a los portavoces municipales de las medidas llevadas a cabo, según ha informado el Consistorio.