Cox mejora en Sevilla la calidad del agua tratada en El Carambolo con un nuevo sistema de preozonización

Planta potabilizadora de El Carambolo, como imagen de recurso - COX

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cox ha inaugurado el nuevo sistema de preozonización de la planta potabilizadora del Carambolo, una actuación desarrollada para Emasesa que contribuye a mejorar la calidad y la eficiencia del abastecimiento de agua potable de Sevilla y de buena parte de su área metropolitana.

La puesta en marcha de esta infraestructura culmina el proyecto para la adecuación y rehabilitación de las instalaciones de preozonización de la planta, que permanecían fuera de servicio, y supone un nuevo avance en la modernización de una instalación estratégica para el suministro de agua de la ciudad, informa la empresa en un comunicado.

El nuevo sistema permite realizar un pretratamiento del agua mediante ozono antes de su entrada en el proceso convencional de potabilización, mejorando sus condiciones físicas, químicas y biológicas. Esta tecnología resulta especialmente relevante durante los periodos prolongados de sequía, cuando la calidad del agua disponible en los embalses puede disminuir y aumentar las necesidades de tratamiento.

Además, la solución implantada contribuye a un aprovechamiento más eficiente de los recursos almacenados, al facilitar el tratamiento de agua procedente de zonas más profundas de los embalses, que presentan mayores exigencias desde el punto de vista de la potabilización.

De este modo, más de un millón de habitantes de Sevilla y su área metropolitana podrán beneficiarse de la actuación, reforzando la resiliencia del sistema de abastecimiento ante escenarios de escasez hídrica cada vez más persistentes.

El proyecto ha contemplado la sustitución de los equipos de generación de ozono existentes, la construcción de una nueva conducción y la implantación de un nuevo sistema de generación y dosificación de ozono. Para Antonio José Lara, director de Agua de Cox, "la puesta en marcha de este proyecto demuestra cómo la innovación y la tecnología pueden contribuir de forma directa a mejorar la seguridad y la eficiencia de infraestructuras esenciales para los ciudadanos".

"Sevilla es, además, una región especialmente vinculada a Cox, donde se encuentra nuestra sede, y este proyecto refleja nuestro compromiso con el desarrollo de soluciones que permitan afrontar con mayor resiliencia los retos derivados de la escasez de agua", ha añadido.

La inauguración de esta actuación refuerza el posicionamiento de Cox en el desarrollo de soluciones tecnológicas aplicadas al ciclo integral del agua y se enmarca en la estrategia de la compañía de impulsar infraestructuras críticas capaces de responder a los retos asociados al crecimiento de la demanda y a la escasez hídrica.