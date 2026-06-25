Cristina Peláez renuncia a su acta de concejal de Vox en Sevilla para incorporarse como diputada del Parlamento andaluz

Cristina Peláez anuncia a los medios su renuncia como concejal para incorporarse al Parlamento autonómica, en un acto en el Ayuntamiento acompañada de concejales y dirigentes de su formación política - VOX

SEVILLA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Sevilla, Cristina Peláez, ha anunciado su renuncia al acta de concejal, que mantiene desde 2019, para incorporarse como diputada en el Parlamento de Andalucía. El actual portavoz adjunto, Gonzalo García de Polavieja, asumirá la portavocía, mientras el arquitecto Javier Navarro, cuarto en la lista electoral, entrará como nuevo concejal de la Corporación.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, Peláez, acompañada por el resto de concejales, Javier Navarro y miembros del Grupo municipal, ha agradecido a su partido, grupo, Corporación, funcionarios y colectivos sociales de la ciudad "el buen trato" recibido, el respeto con que le han tratado y "la facilidad para aprender y contribuir a resolver problemas en beneficio del conjunto de los sevillanos", destaca la formación en una nota de prensa.

"Asumo el escaño dentro del Grupo Parlamentario de Vox con responsabilidad, orgullo y con una enorme ilusión en esta nueva etapa que se abre para Andalucía, y con la satisfacción del deber cumplido en este Ayuntamiento de Sevilla, en el que he sido concejal y portavoz de Vox desde hace siete años", ha manifestado.

Peláez ha agradecido, en su despedida, "a todos y cada uno" de los que le han facilitado la labor al frente del Grupo municipal. "A la prensa, que me ha dado voz para llegar a todos los sevillanos a través de los periódicos convencionales y digitales, la radio, la televisión y las agencias de noticias".

"Gracias a mi partido por haber confiado en mí durante todo este tiempo, a los componentes del Grupo municipal de Vox que me han ayudado 24 horas al día los siete días a la semana; a los miembros de la Corporación, todos los partidos políticos, de los que ha aprendido y crecido como concejal y, por supuesto, al alcalde, José Luis Sanz (PP)", ha abundado al respecto.

"No olvido los dos alcaldes anteriores con los que también pude compartir buenos y malos momentos en la defensa de los intereses de los sevillanos", ha remarcado la hasta ahora concejal de Vox. Además, ha querido tener una especial consideración hacia coordinadores y vocales de distrito: "Nuestros ojos y oídos en los barrios sevillanos".

Asimismo, en este acto de despedida ha agradecido a los funcionarios municipales su labor diaria, y el hecho de "estar a la altura de esta gran institución que es el Ayuntamiento de Sevilla", así como a los colectivos empresariales, sociales, vecinales y culturales "con los que he mantenido largas horas de trabajo siempre en la búsqueda de soluciones a los problemas y afrontando retos juntos".

Por último, Peláez ha tenido un recuerdo a su familia, "a los que en más ocasiones de las deseables he tenido que privarles de mi presencia como madre y esposa. A todos, mi eterno agradecimiento y todo mi reconocimiento".

La renuncia se hará efectiva en el Pleno extraordinario de este viernes. "Siete años en los que pasamos de la irrelevancia a la relevancia, desde la presencia anecdótica en los plenos a la utilidad en la acción de gobierno". "Hemos aprendido a ser útiles a los sevillanos desde la oposición y el resto de formaciones políticas han podido llegar a conocernos mejor mas allá de las etiquetas interesadas que forman parte del juego político", ha enfatizado.

"Estoy convencida de que García de Polavieja será un gran portavoz porque todos los que conformamos el Grupo hemos ido creciendo y aprendiendo juntos durante todo este tiempo y Gonzalo siempre ha estado a la altura", ha abundado al respecto. "Con Javier Navarro sumamos no sólo una experiencia orgánica y profesional sólida, sino también un perfil joven y dinámico al que también quiero desear todo el éxito como nuevo concejal de esta corporación", ha concluido.