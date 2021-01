Los críticos del PSOE sevillano piden un "calendario extraordinario" para celebrar el congreso regional antes de verano

SEVILLA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los militantes del PSOE de Sevilla críticos con la dirección del partido y reunidos en torno al documento 'Hacer+PSOE' han elevado una carta al secretario federal de Organización el PSOE, José Luis Ábalos, solicitando que "de forma excepcional" sea articulado "un calendario extraordinario para la celebración del congreso regional del PSOE de Andalucía antes del próximo verano", para que la dirección nacida del proceso congresual "tenga el máximo tiempo posible para desarrollar su programa" de cara a las siguientes elecciones autonómicas.

En un comunicado, este grupo de afiliados cuya portavocía ostenta la exalcaldesa socialista de Castilleja de la Cuesta y exdelegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Tovar, se ha pronunciado después de que la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE decidiera fijar para la segunda quincena de octubre el 40 congreso federal del PSOE, tras el cual mediará un plazo de tres meses para los congresos de renovación orgánica de las estructuras regionales del partido.

Ello, en un contexto en el que recientemente, el diputado socialista Felipe Sicilia auguraba que la "pulsión de cambio" que él aprecia en el PSOE andaluz derivará en candidaturas alternativas a la de Susana Díaz a la reelección como secretaria general en las próximas elecciones primarias, mientras el parlamentario autonómico y exportavoz en la Cámara andaluza Mario Jiménez veía "normal" los debates sobre el liderazgo en el PSOE-A.

En ese marco, los socialistas agrupados en torno al documento 'Hacer+PSOE', quienes abogan por "renovar el proyecto" del PSOE andaluz y también el de la estructura provincial, abogan por que la militancia socialista de Andalucía "hable y elija en primarias a quien será su próximo secretario/a general", a partir de lo cual "desarrollar un programa progresista y solidario" que lleve de nuevo al PSOE a la Presidencia de la Junta, a fin de "revertir los daños que la política de PP y Cs ha causado a la sanidad pública, la educación y al empleo en Andalucía.

"No creemos que sobre nadie en esa carrera. Cuanto más compañeros/as opten a esas primarias, más opciones tendrán los militantes", argumentan exponiendo que no van a "participar ni avalar ninguna operación dirigida a que las decisiones se tomen entre unos pocos". "No creemos en las mesas de camilla y sí en la fuerza y la legitimación de la militancia socialista", enfatizan.

En paralelo, consideran que "el calendario del congreso" del PSOE andaluz, y por ende las primarias, debe ser afrontado "lo antes posible para evitar que este debate a diario en los medios de comunicación acabe por perjudicar" al partido y para que la dirección nacida del proceso congresual "tenga el máximo de tiempo posible para desarrollar su programa" de cara a las siguientes elecciones autonómicas, "sin descartar un posible adelanto".

Por eso, estos militantes han elevado una carta al secretario de Organización el PSOE, José Luis Ábalos, por cierto de visita estos días en Sevilla, planteando que "de forma excepcional, y debido a lo expuesto anteriormente", sea articulado "un calendario extraordinario para la celebración del congreso regional del PSOE de Andalucía antes del próximo verano".