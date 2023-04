CS Sevilla propone facilitar los trámites de empadronamiento a refugiados que "quieran regularizar su situación"

SEVILLA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Ciudadanos (CS) a la Alcaldía de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, se ha comprometido a "ofrecer facilidades en los trámites de empadronamiento de las personas refugiadas que cumplan con los requisitos necesarios", una gestión que, "ya supone una maraña burocrática para los nacidos aquí, cuanto más para quien llega desde fuera, que, en muchas ocasiones, lleva vinculada una barrera idiomática".

En una nota de prensa, el líder del partido liberal en Sevilla ha señalado que si CS está en el próximo equipo de gobierno tras las elecciones del 28M, "no vamos a dar la espalda a toda persona que desee integrarse en Sevilla como uno más, aceptando nuestra legislación y nuestro modo de vida". De igual modo, "no dudaremos en denunciar a quienes no quieran regularizar su situación y seguir los cauces que la ley impone", ha subrayado.

El portavoz del partido naranja en la capital hispalense ha destacado su compromiso para "agilizar los trámites en materia de registro", ya que, ha señalado, el empadronamiento es una obligación legal y requiere, además, de "una formación específica del funcionariado municipal".

Aumesquet, que se ha reunido con la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Sevilla para conocer de primera mano la situación que este colectivo atraviesa, ha advertido de que "CS no es ajeno a los retos que nuestro país afronta respecto a las personas refugiadas", unas personas que, "en la mayoría de los casos requieren atención psicológica ante la grave situación de vulnerabilidad que sufren".

En este sentido, "vamos a ofrecer un servicio de asistencia especializado para cuidar la salud mental de quien se ha visto obligado a abandonar su país y solicitar asilo político por causas trágicas", ha añadido. Entre los objetivos que Aumesquet se plantea en esta materia, ha destacado el acceso al empleo como requisito para alcanzar la autosuficiencia de estas personas.

En esta dirección, ha mostrado su intención de poner en marcha un programa específico que se aplique tras el empadronamiento para lo que "trabajaremos en agilizar la homologación de los títulos y formaciones académicas adquiridos en sus países de origen". En este sentido, "CS va a estar del lado de aquellas familias que deseen integrarse laboral y socialmente en nuestra ciudad", ha concluido.