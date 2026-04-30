CSIC ofrece talleres, juegos y experimentos en una nueva edición de la Feria de la Ciencia de Sevilla

Archivo - Imagen de recurso sobre la Feria de la Ciencia de Sevilla, en foto de archivo. - CSIC - Archivo

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) participa del 6 al 8 de mayo de 2026 en la 24 Feria de la Ciencia de Sevilla, a través de sus centros e institutos en Andalucía y de la Casa de la Ciencia de Sevilla, bajo el lema 'Aprende jugando con el CSIC', en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes).

Según ha indicado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en una nota de prensa, la Feria de la Ciencia, organizada por la Sociedad Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC), constituye la principal actividad de esta entidad. El encuentro reúne a la comunidad investigadora, centros educativos, museos, empresas, universidades y ciudadanía en general, con el objetivo de intercambiar conocimientos y acercar conceptos científicos, técnicos y medioambientales a todos los públicos.

La participación del CSIC se basará en actividades divulgativas e interactivas, en las que se darán a conocer aspectos científicos y técnicos de diversas investigaciones desarrolladas por personal de sus centros andaluces, con propuestas inmersivas que harán partícipe directo al público visitante.

Como novedad, este año se incorpora la participación de los Centros Oceanográficos de Cádiz y Málaga, pertenecientes al Instituto Español de Oceanografía (IEO). A través de distintas actividades, estos centros darán a conocer sus investigaciones sobre el fondo marino, la dinámica y el movimiento de los océanos, así como algunas especies del medio marino como los tiburones de profundidad.

MICROTALLERES Y MESAS EXPLICATIVAS

Entre las actividades programadas destaca el taller 'Papirociencia, ciencia con mucho cuento, pero de verdad', en el que, a través de juegos de papiroflexia, se dan a conocer distintas especies de la fauna y flora y se muestra cómo la ciencia contribuye a su conservación. También destaca el juego 'The Biodiverse', una propuesta lúdica en formato videojuego con la que se concienciará al público sobre las especies invasoras y su impacto en los ecosistemas.

Asimismo, se desarrollarán actividades explicativas continuas dirigidas a públicos de diferentes edades, como el juego de mesa 'Vulpes, el equilibrio del zorro', centrado en el equilibrio trófico; 'Fabrica tu insecto', orientado a comprender la anatomía de estos seres vivos; y 'El maletín didáctico de los minerales', cuyo objetivo es dar a conocer la importancia de los minerales en la vida cotidiana. Además, habrá actividades inmersivas de realidad virtual.

También tendrán lugar actividades divulgativas con horario, dirigidas a públicos de distintas edades, entre las que se incluyen: el taller 'Océano en movimiento', una introducción a la oceanografía física, el estudio de la circulación oceánica y sus implicaciones ambientales; 'Árbol viene', dedicado al estudio del crecimiento y la edad de los árboles; y 'El Sol: más allá de la luz', orientado a comprender la estructura y actividad solar, entre otras.

Durante la feria se mostrará el trabajo que realizan distintos centros de investigación del CSIC, como el Instituto de la Grasa, la Estación Biológica de Doñana, el Instituto de Bioquímica Vegetal y Fotosíntesis, el Instituto de Microelectrónica de Sevilla y el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa.