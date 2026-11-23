Archivo - Bomberos de Sevilla. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

CSIF Bomberos Sevilla ha alertado sobre la "pésima situación" en la que el servicio de extinción de incendios y salvamento encara el final de 2026.

Según ha detallado el sindicato en una nota de prensa, la falta de dotación de personal "impide garantizar la seguridad de las actuaciones y prevención de los centros y edificios como colegios públicos, hospitales o mercados".

En este sentido, el secretario de CSIF en el Consistorio, Rafael Román, ha explicado que es "absolutamente preocupante y muy grave, todo viene agudizándose desde hace años", a la vez que ha señalado que esta situación "ha tocado fondo" en 2026 y una de las razones esenciales son las vacantes y la ausencia de cobertura en los puestos de mando. "Faltan efectivos por cubrir a diario en todos los parques y todo se camufla a base de muchos refuerzos, haciendo doblar turnos a los bomberos", ha añadido.

Al hilo, los profesionales "no conocen los planes de autoprotección de grandes eventos o de edificios singulares", de manera que las intervenciones "poco más que son una aventura", ha abundado el delegado de CSIF Bomberos Sevilla, Salvador Varea.

En esta línea, han sostenido que el Ayuntamiento de Sevilla dejó sin ejecutar para cubrir vacantes alrededor de 33 millones de euros en 2023, 38 millones en 2024 y 46 millones en 2025, mientras de cara al cierre de 2026, Román ha señalado que dicha ausencia de gasto "alcanzará los 45 millones de euros".

PRESUPUESTO SIN EJECUTAR

Por otro lado, han advertido de que ese presupuesto sin ejecutar ha sido destinado "a pagar préstamos anteriores y así solicitar nuevos créditos para otras cuestiones que en absoluto son la mejora de los servicios, ni la dotación de tecnología y vehículos para bomberos". "Aunque se hayan realizado algunas adquisiciones, no vienen a resolver la carencia que tiene el servicio en mantenimiento de instalaciones y vehículos", ha adicionado.

El responsable sindical ha apuntado que "de cinco escalas, solo están funcionando dos, con lo que ello conlleva ante posibles emergencias", por lo que ha pedido que los profesionales de extinción afrontan cualquier eventualidad, pero que ante situaciones inesperadas de envergadura, "esta carencia de procedimientos puede generar escenarios que nadie quisiera y luego todo serían lamentaciones; las responsabilidades de la delegación de Seguridad deberían acentuarse en esto, ya que la carencia es enorme".

REGLAMENTO OBSOLETO Y SIN NUEVAS ORDENANZAS

En 2024, el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla se comprometió a elaborar unas ordenanzas contra incendios que regulen la implementación de los planes de protección de grandes empresas, como el caso de la próxima llegada de Ryanair, que se va a introducir en la zona franca de Sevilla.

"Seguimos sin tener dicho planes de autoprotección integrados en la operativa del servicio, en nuestro centro de control: aquellos edificios singulares que tienen sistemas de protección contra incendios no sabemos si están operativos o no", ha lamentado Salvador Varea.

Al respecto, CSIF ha reprochado que el reglamento de los Bomberos de Sevilla "es desde hace más de cincuenta años", con normas obsoletas y que el servicio se desarrolla "a base de comunicados, unos matizando a otros; es una situación de caos, no sabemos siquiera qué procedimiento tenemos que realizar para pedir un permiso o para trasladar una incidencia", ha apuntado Varea.

"Los bomberos solo tenemos un procedimiento operativo y cada parque trabaja según el mejor criterio de cada mando: este es el caos organizativo en el que vive, desde hace más de diez años, el servicio de extinción de incendios y salvamento", ha añadido.

En cuanto a la organización de las guardias, CSIF ha lamentado que el servicio esté funcionando apenas al 30 o 40% ya que en la sala superior, de 14 plazas, "apenas hay cubiertas cuatro, y de esas cuatro, dos están en prejubilación".

PLAZAS SIN CUBRIR

Igualmente, la escala ejecutiva, que corresponde a los jefes de turno y jefes de parque, donde "de 46 plazas, solo están cubiertas en propiedad 12, y de esas 12, más de la mitad están en segunda actividad o en plan de prejubilación".

Además, han defendido que las temporalidades están, en su mayoría, en fraude de ley: "son interinidades que sobrepasan los tres años; comisiones de servicios que, en algunos casos, llegan hasta los 10 y 12 años, cuando el máximo legal son dos".

Por último, el servicio de extinción de incendios del Ayuntamiento de Sevilla tampoco tiene unidades de especialistas, ya que no cuentan con unidad canina, de intervención en agua, de buceo o de trabajo en altura. Sin embargo, "sí, tenemos profesionales, pero no existen esas unidades, no hay mando para poder ordenar a esos profesionales; quien venga de fuera cree que tenemos el servicio adecuado para la ciudad de Sevilla, pero la realidad es que no lo tenemos".