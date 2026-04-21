CSIF Sevilla remite al Ayuntamiento una "solicitud urgente" de refuerzo de personal en el Registro General

Personas migrantes hacen cola para la tramitación de su regularización administrativa en Sevilla. A 20 de abril de 2026 en Sevilla.- Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de Sevilla ha remitido este martes, 21 de abril, al director general de Recursos Humanos, Participación Ciudadana y Coordinación de Distritos una solicitud urgente de refuerzo de personal, así como de medidas de seguridad, en el Registro General del Consistorio hispalense.

En una nota remitida por la entidad, han apuntado que los responsables sindicales de CSIF trasladan en el escrito la "preocupación existente" ante la situación que se está viviendo en dicho Registro General, ubicado en el Prado de San Sebastián, tras la entrada en vigor del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que regula el proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras en situación irregular.

En contexto, desde el pasado 16 de abril, y "especialmente en los últimos días", se ha producido un "incremento muy significativo" de la afluencia de solicitantes, llegando a generarse "largas colas de centenares de personas que rodean incluso los edificios cercanos". Según CSIF Sevilla, esta situación "no solo está dificultando la atención adecuada a la ciudadanía, sino que también está suponiendo una importante sobrecarga para el personal que presta servicio en dicho Registro".

"Si bien se han adoptado algunas medidas de seguridad, consideramos que resultan insuficientes ante el volumen actual de personas concentradas", ha explicado el secretario de CSIF Ayuntamiento de Sevilla, Rafael Román. Del mismo modo, ha agregado que "no se ha reforzado el número de auxiliares administrativos, lo que limita la capacidad de respuesta del servicio, en un momento de especial demanda".

En esta línea, la entidad ha concretado que se trata de una situación excepcional, que requiere una "respuesta ágil y proporcionada" por parte de la Administración, con el objetivo de garantizar tanto una atención digna a la ciudadanía, como unas condiciones de trabajo adecuadas para la plantilla, una situación que hace extensible al resto de registros municipales, en los distintos distritos.

Por estos motivos, CSIF ha instado a la Administración local a incorporar auxiliares administrativos suficientes, adoptar medidas organizativas que permitan mejorar la gestión de la afluencia y reducir los tiempos de espera, así como a realizar un "seguimiento continuo de la situación mientras se mantenga vigente este proceso extraordinario, adaptando los recursos disponibles a la demanda real".

Al hilo, han señalado que, entre la documentación que obtienen las personas solicitantes, cabe destacar el certificado de empadronamiento y el informe de vulnerabilidad. Este último "permite obtener la residencia y genera el derecho, como no puede ser de otra forma, a percibir ayudas y prestaciones de los Servicios Sociales municipales", ha apostillado el delegado de CSIF Fran Ruiz.

"Esto va suponer una carga exponencial de trabajo, sin que desde el Ayuntamiento de Sevilla haya previsión de un aumento de plantilla, y teniendo en cuenta que, hasta la fecha, tenemos unos Servicios Sociales ya saturados, con una lista de espera que estaba, de media, en cuatro meses y medio", ha añadido.

En suma, CSIF Ayuntamiento de Sevilla ha precisado que, si no hay refuerzos en Servicios Sociales, "va a terminar generándose un colapso total, por lo que desde CSIF urgimos también al Ayuntamiento a poner en marcha un plan de contingencia", que permita a los servicios públicos "salir de la situación caótica en la que ya se encuentran y que desde ahora ya se ve exponencialmente incrementada".