Cuatro detenidos al desmantelar cultivos con 1.500 plantas de marihuana y un punto de venta de droga en Sevilla

Punto de venta de marihuana detectado en Sevilla por la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas al desmantelar en el barrio sevillano de Su Eminencia tres cultivos 'indoor' de marihuana con más de 1.500 plantas de marihuana, así como un punto de venta de estupefacientes.

Según ha referido el Cuerpo en una nota de prensa, la investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando los agentes detectaron la existencia de varios cultivos de marihuana en distintos inmuebles de la zona, vinculadas con tres plantaciones 'indoor' vinculadas con un clan familiar.

De esta forma, procedieron a la entrada y registro de varios inmuebles y comprobaron que algunos estaban destinados exclusivamente al cultivo de marihuana, mientras que en otro se desarrollaba la venta de sustancias estupefacientes.

Así, los profesionales constataron la existencia de un punto de venta de droga desde el que se distribuían pequeñas cantidades de cocaína y, como resultado, fueron detenidas cuatro personas como presuntas responsables de delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas.

En los registros practicados se intervinieron más de 1.500 plantas de marihuana, además de diverso material y útiles empleados para el cultivo de esta sustancia. Los agentes también localizaron un revólver con munición y más de 13.000 euros en efectivo.