Cuatro heridos uno de ellos hospitalizado grave tras un incendio en un bajo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Archivo - Abulancia del 061. - 112 - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 31 (EUROPA PRESS)

El incendio en un bloque de tres pisos del residencial Cuatro Caminos se ha saldado con cuatro personas heridas, una de ellas trasladada en estado grave al Hospital de Valme por inhalación de humo.

Según ha el Servicio de Emergencias 112 consultado por Europa Press, el fuego ha tenido origen sobre las 9,45 horas de este viernes en la planta baja del edificio situado en este residencial junto a la carretera A-392, y ha movilizado a Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios del 061.

Asimismo, fuentes municipales consultadas por Europa Press han confirmado que en el suceso han resultado heridas tres personas de manera leve y una de gravedad.