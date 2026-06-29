Cuatro kilómetros de retenciones en la A-49 en Castilleja de la Cuesta (Sevilla) tras una colisión entre dos vehículos

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una colisión por alcance entre dos vehículos ha generado a primera hora de este lunes, 29 de junio, hasta cuatro kilómetros de retenciones en la A-49, concretamente a la altura del municipio sevillano de Castilleja de la Cuesta.

Según ha confirmado a Europa Press el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el incidente se ha producido sobre las 8,30 horas, cuando se ha alertado a la sala de un choque entre dos vehículos que ha tenido lugar en el punto kilométrico 2 de la referida vía, en sentido Sevilla.

De hecho, el carril izquierdo de entrada a Sevilla ha quedado cortado durante unos minutos, si bien la circulación ha quedado restablecida.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico, mantenimiento de la vía y sanitarios del 061. Un varón de 21 años ha resultado herido leve, si bien se ha negado a ser atendido por los sanitarios en el lugar del accidente o trasladado a un centro hospitalario.