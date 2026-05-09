Cultura dice que la inundación del Bellas Artes de Sevilla no dañó obras y que fue fruto de una "situación excepcional"

Archivo - Entrada principal del Museo de Bellas Artes de Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, ha asegurado que el incidente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla durante las fuertes lluvias del pasado 29 de octubre que inundó algunas infraestructuras y salas del centro no dañó ninguna obra de arte ni bienes inmuebles, misma vez que ha expresado que fue "consecuencia de un episodio metereológico excepcional que superó la capacidad hidráulica de saneamiento".

Así lo ha destacado la consejera en una respuesta escrita, publicada este jueves, 7 de mayo, en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) a una pregunta relativa a la inundación, del Grupo Mixto-Adelante Andalucía en el Parlamento, formulada el pasado 5 de enero.

En la misma, cuestionaban si se había producido daño en las obras, qué medidas tomaría el Consejo de Gobierno para que no volviese a ocurrir una situación similar y pedían valoraciones políticas sobre las medidas de previsión y protección tomadas hasta la fecha "para que una institución como el Museo de Bellas Artes de Sevilla sufra una inundación, entre otras cosas, a escasos centímetros de una obra de Murillo".

Al respecto, la titular ha expresado que la referida situación "provocó salida puntual de agua por arquetas interiores situadas en zonas de planta baja". Además, ha incidido en que "no se produjo ningún daño en las obras de arte, ni en los bienes inmuebles integrantes de la colección del Museo de Bellas Artes de Sevilla, ni en ninguna otra obra participante en una exposición temporal propiedad de terceros".

Asimismo, ha asegurado que actualmente se desarrollan trabajos de mantenimiento preventivo reforzado, con inspección y limpieza periódica de arquetas y sumideros, especialmente ante avisos metereológicos.

Por último, ha insistido en que mantiene contactos con Emasesa para estudiar sistemas de alivio hidráulico, dispositivos antirretorno y soluciones de regulación caudal.