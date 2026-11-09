Dani Martín llega a Sevilla con Icónica el próximo 3 de junio con fenómenos de toda su carrera

Archivo - Dani Martín. Archivo. - MAO - Archivo

SEVILLA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El artista Dani Martín actuará en Sevilla en el marco del Icónica Occident Sevilla Fest 2027 en una cita que el próximo 3 de junio pretende reunir los éxitos de su carrera como una de las figuras destacadas del pop-rock nacional.

Dani Martín se ha consolidado como una figura de la música española, primero como vocalista de 'El Canto del Loco' y, desde 2010, al frente de una sólida carrera en solitario. Con la banda protagonizó uno de los fenómenos más destacados del pop-rock español de los años 2000, con millones de discos vendidos, grandes giras y canciones que marcaron a toda una generación.

Tras la disolución del grupo, el artista inició una nueva etapa con 'Pequeño', su primer álbum en solitario, al que siguieron trabajos como 'Dani Martín', 'La Montaña Rusa' y 'Lo que me dé la gana'.

Su repertorio reúne canciones que han acompañado a distintas generaciones, tanto de su etapa con 'El Canto del Loco' como de su recorrido en solitario.