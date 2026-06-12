Defensa paraliza los contratos de mantenimiento de los Leopard y los obuses en Santa Bárbara en Alcalá (Sevilla)

Archivo - Vehículo de combate en Santa Bárbara Sistemas. En imagen de archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa ha paralizado los contratos marco de mantenimiento de los tanques de la familia Leopard y del programa Obus en la planta Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), recogidos en el Plan Industrial 2022 al 2027, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

La interrupción de estos contratos reduce "significativamente" la carga de trabajo prevista en el centro andaluz. Fuentes sindicales han expresado que esta situación afectaría a unos 90 puestos de trabajo directos e indirectos de una plantilla de 350, si bien la cantidad de puestos afectados podría ascender en los próximos años.

De hecho, como consecuencia, la compañía ha prescindido de doce personas y, de mantenerse el escenario actual, el impacto podría alcanzar las 20 personas en junio y alcanzar 70 adicionales durante los próximos meses del año.

El comité de empresa ha sido informado por la dirección de la compañía. La paralización tendría una afectación "directa" en la actividad y en el empleo de Santa Bárbara Sistemas (SBS), principalmente en la planta de Alcalá. La decisión, aseveran a esta agencia fuentes cercanas al caso, no responde a una capacidad industrial, técnica o de desempeño por parte de la planta.

Es más, esta decisión tendría repercusión no solo en Sevilla, también en la fábrica de Trubia, en Asturias, pues, según ahondan estas fuentes, también se está viendo afectada. Esto se debe a que se ha cancelado la fabricación de los tubos de 120 mm para los Leopardo.

El "retraso" en el lanzamiento del programa VAC por parte del Ministerio de Defensa, podría agravar la situación en el centro de Asturias, describen estas fuentes.