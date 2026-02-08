El Defensor del Pueblo actúa de oficio en Sevilla por desatención a un alumno de 3 años con discapacidad auditiva severa

Archivo - Imagen de recurso acerca del lenguaje de signos. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

La Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y el defensor del Pueblo Andaluz han actuado de oficio en el caso de un menor con discapacidad auditiva severa de un centro educativo de la provincia de Sevilla, y ha tramitado al respecto una queja relativa a los procesos de atención al alumnado con necesidades educativas y al refuerzo de profesionales para asistir al menor.

La oficina del defensor del Pueblo Andaluz (dPA) ha recibido respuesta a la comunicación enviada a la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en la que trasladaban dicha problemática.

En este sentido, la Junta asegurado desconocer la identidad del alumno al que se refiere la queja "al no disponer de los datos personales necesarios para su identificación; sin embargo, sí podemos afirmar que el CEIP cuenta desde el curso escolar 2024-2025 con un profesional técnico de interpretación de lengua de signos española (ILSE) disponible a tiempo completo y con competencia en lengua de signos", afirma la oficina del defensor.

La Delegación de Educación remarca en su escrito, según destaca la Defensoría del Pueblo, que "realizada la correspondiente consulta por parte del Servicio de Ordenación Educativa, la Dirección del CEIP nos expone su sorpresa por la comunicación recibida por la Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz puesto que no eran conocedores de la misma al no haber sido tramitada ni por la familia ni por el equipo directivo".

Señala el Defensor del Pueblo que el informe recibido de la Delegación (Educación) alude a la gestión de los servicios educativos en relación con la dotación de la figura de monitores y profesionales dedicados al apoyo del alumnado con perfiles de rasgos auditivos a través de la ordenación de este servicio gracias a profesional especializado.

"Efectivamente, esta definición del servicio explica los detalles del proceso que se debe seguir para proceder a solventar estas supuestas incidencias. Así, en el marco de esta metodología, confiamos que, finalmente, una vez ejecutadas estas medidas y, desde su fecha de implantación, los resultados puedan aportar una mejora de la situación", expresa el Defensor del Pueblo.

Aismismo, el Defensor del Pueblo valora que la situación "se está abordando desde unas pautas razonables" y, por ello, "consideramos que el asunto parece encontrarse en vías de solución otorgando un plazo de tiempo oportuno para obtener resultados favorables con la organización del servicio de apoyo a este alumnado".

APERTURA DE LA QUEJA DE OFICIO

La institución con sede en la avenida Reyes Católicos recibió comunicación sobre una situación de necesidades de respuestas educativas singulares para un alumno con discapacidades auditivas severas en un CEIP de un municipio de la provincia de Sevilla.

"En el cole hay un pequeñín de 3 añitos sordo signante, hijo de padres sordos, con una hermanita aún más chica también sorda; no pertenecen a ningún otro colectivo vulnerable. En esa casa se habla lengua de signos. Y sin embargo, ese pequeño ha estado buena parte de este curso escolar sin poderse comunicar con sus iguales o su maestra", según el escrito de la familia dirigido al Defensor del Pueblo.

La familia comunicó entonces que, "cuando por fin logró" que le enviaran un recurso personal a tiempo completo, le asignaron "una mediadora comunicativa a través de una subcontrata", y "resulta que la muchacha es encantadora, pero no mueve las manos y no sabe lengua de signos".

Una vez trasladada la actuación al Área de Infancia, mediante correo electrónico, y tras analizar los hechos "y como quiera que se trata de una situación en la que se ve implicado una persona menor, se consideró oportuno la apertura de una queja de oficio a fin de canalizar las actuaciones desde este Defensoría de la Infancia y la Adolescencia de Andalucía y Defensor del Pueblo Andaluz".

A partir de ahí, "interesa conocer el diseño de apoyos que dispone este alumno, del que no podemos ofrecer mayores identidades, respecto a las atenciones singulares que están dispuestas en los centros educativos", concluye el Defensor del Pueblo.