Una delegación diplomática de Panamá visita la Zona Franca de Sevilla para "conocer su potencial industrial y logístico"

La Zona Franca de Sevilla (ZFS) recibe la visita de una delegación diplomática de Panamá en España - CONSORCIO DE LA ZONA FRANCA DE SEVILLA

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Zona Franca de Sevilla (ZFS) ha recibido este martes la visita de una delegación diplomática de Panamá en España, en un encuentro centrado en "conocer el potencial industrial y logístico de los espacios productivos de la ZFS y las oportunidades de colaboración empresarial entre ambos territorios".

Según ha detallado en una nota de prensa el Consorcio de la Zona Franca de Sevilla, la delegación panameña, que ha sido recibida por la delegada del Estado para la Zona Franca de Sevilla, Carmen Tovar, ha estado integrada por el cónsul honorario de la República de Panamá en Sevilla, Francisco José Gandullo Guerra, y por la consejera de la Embajada de Panamá en España, Carmen Gisela Vergara.

Durante el recorrido, la representación institucional panameña ha conocido los polígonos Astilleros y Torrecuéllar donde se desarrollan actividades industriales, logísticas y de transformación vinculadas al comercio internacional, así como las áreas de la ZFS, aún disponibles para la instalación de nuevas empresas.

Por otra parte, la ZFS ha trasladado a la delegación panameña las "posibilidades de crecimiento del espacio franco más allá del área portuaria", con "nuevas oportunidades para el desarrollo empresarial e industrial" en distintos espacios del área metropolitana de Sevilla.

La visita ha incluido una parada en las instalaciones de GRI Towers, compañía implantada en el Polígono Astilleros, donde la delegación ha conocido la capacidad productiva de la empresa y su proyección internacional, así como los beneficios que le reporta radicarse en un espacio con las ventajas fiscales y arancelarias como la Zona Franca de Sevilla.