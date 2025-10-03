Desactivado un artefacto explosivo de la Guerra Civil en Dos Hermanas (Sevilla), encontrado por un agricultor

SEVILLA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha desactivado en Dos Hermanas(Sevilla) un artefacto explosivo de la Guerra Civil hallado por un agricultor que, inmediatamente, avisó a los agentes.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota, una patrulla se desplazó hasta el lugar y acordonó la zona para "garantizar la seguridad de los vecinos y operarios", hasta la llegada de los especialistas en desactivación de artefactos explosivos TEDAX-NRBQ.

Tras una inspección, dichos técnicos confirmaron que se trataba de un proyectil de artillería de la Guerra Civil, en avanzado estado de deterioro y con riesgo potencial.

Siguiendo los protocolos de seguridad, los especialistas procedieron a la destrucción del artefacto mediante la detonación en la propia zona.

Por su parte, la Policía Nacional ha detallado algunos consejos prácticos para la ciudadanía en caso de encontrar artefactos explosivos, como no tocar el objeto, mantener la distancia o tomar la localización del hallazgo.