Desalojan El Madroño (Sevilla) y sus cuatro pedanías por la evolución del incendio de Niebla

EL MADROÑO (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

Ordenadao el alejamiento preventivo del municipio sevillano de El Madroño y sus cuatro pedanías por la evolución del incendio forestal declarado el jueves por la tarde en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva). El Puesto de Mando Avanzado ha cifrado en 286 las personas afectadas entre el municipio y las aldeas de El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villargordo --alrededor de 180 en el núcleo principal y 106 en las cuatro pedanías--.

Según ha detallado el Ayuntamiento en un comunicado, los vecinos se desplazarán "en calma y de forma ordenada" hacia el Centro de Participación Activa de El Castillo de las Guardas (Sevilla), ubicado en calle Camino de Peñaluenga. "Allí está todo dispuesto para recibirnos y cubrir nuestras necesidades esenciales", ha concluido el comunicado.

Del mismo modo, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz, ha indicado en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, además de los de la provincia de Sevilla, se ha ordenado el alejamiento preventivo de las pedanías onubenses de Montesorromero y Las Delgadas, dentro de la Situación Operativa dos de la fase de emergencias activada.

Los planes de contingencia tienen en cuenta la elevada proporción de personas mayores de 65 años y las limitaciones de una red viaria condicionada por la orografía y el entorno forestal. El alejamiento se realizará hacia El Castillo de las Guardas a través de las carreteras provinciales que conectan con la A-476.

El dispositivo ha previsto la asistencia necesaria para aquellas personas que tengan dificultades de movilidad o no dispongan de medios propios de transporte. La Guardia Civil y los servicios de emergencia coordinarán las salidas y mantendrán el control de las rutas. También se ha coordinado con el Hospital de Riotinto la posible movilización de ambulancias colectivas debido a la edad avanzada de parte de la población. No se han registrado incidencias sanitarias relacionadas con el incendio durante la jornada.

DESALOJO PROVOCADO POR EL HUMO

En este sentido, la teniente alcalde del municipio, Sandra Acevedo ha sostenido que el desalojo finalizará antes de las 16,00 horas y ha invitado a sus vecinos a realizarlo "con calma". "Tenemos que salir, principalmente por el humo", ha añadido.

Los municipios de Aznalcollar y El Madroño han permanecido en preaviso de desalojo desde este domingo, aunque en el caso de Aznalcollar, la "evolución favorable del viento" ha evitado momentáneamente que se tome esta medida. De la misma manera, se había recomendado desde el Puesto de Mando Avanzado que los Consistorios avisasen a sus vecinos, para que estos preparasen mochilas con ropa, medicamentos y documentación.

Asimismo, el Madroño junto a sus cuatro pedanías suman 286 habitantes, aunque según han indicado fuentes cercanas al operativo, muchos de ellos ya han abandonado el municipio dirección segundas residencias o viviendas de amigos y familiares.

En contexto, en la provincia de Huelva, la medida ha afectado únicamente a Las Delgadas con una población censada de 29 personas y a Monte Sorromero con seis. Sus vecinos serán trasladados al Centro de Atención habilitado en el Teatro Municipal Ruiz Tatay de Zalamea la Real.

El trayecto previsto tiene unos 14 kilómetros entre Las Delgadas por la HU-6104, continúa por la A-476 y la N-435 y finaliza en Zalamea la Real. El Teatro Ruiz Tatay dispone de capacidad suficiente para acoger a estas personas junto a los vecinos que ya permanecen alojados en el centro.