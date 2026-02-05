Desalojos preventivos en Écija y El Palmar y cortadas 16 carreteras de la provincia de Sevilla por la borrasca Leonardo

Vista general de la crecida del río Genil este martes a su paso por la localidad de Écija. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Sevilla se encuentra en aviso amarillo este jueves hasta las 18 horas ante las previsibles fuertes rachas de viento, de hasta los 70 km por hora, por lo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se encuentran activadas y plenamente operativas por si fuera necesaria su intervención. De hecho, en la tarde de este miércoles se realizaron desalojos preventivos de población en zonas próximas a cauces, ríos y embalses, como en Écija y el Palmar de Troya.

Así lo ha confirmado el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en un audio remitido a los medios, en el que también se refiere a las carreteras cortadas en la provincia, que se elevan a un total de 16, de las que sólo una pertenece a la red nacional, que es la Nacional 630, en el término municipal de Guillena, "que tiene una fácil alternativa".

El resto de vías cortadas pertenecen a la red secundaria y, en principio, salvo casos puntuales, no generan aislamientos poblacionales, tal como ha remarcado Toscano.

En el ámbito de la red viaria, las carreteras de la red provincial que permanecen cortadas al tráfico son la SE-9225, que une Algámitas con Pruna, mientras se realizan análisis técnicos sobre posibles daños en la calzada que podrían evolucionar de forma peligrosa; la SE-5203, de El Coronil a la base de Morón, y su continuación, la SE-5204, hasta Arahal; la SE-5206, que comunica El Coronil con Morón; la SE-3102, en Sevilla capital, desde Valdezorras hasta el núcleo de San José de la Rinconada; y la SE-4104, que va de Guadajoz a Alcolea del Río, a su paso por el río Corbones.

Asimismo, permanecen cerradas a tráfico rodado la vía 225, que conecta Marchena con la A-4; la vía 226, de Fuentes de Andalucía a Carmona; la vía 437, desde El Coronil hacia la A-361; la SE-6300, que va de la N-IV a Lebrija; la SE-5209 y la SE-6201, que comunican Las Cabezas con la provincia de Cádiz; la travesía de la SE-7203, en La Puebla de Cazalla; y la vía 485, ramal de la A-378 hacia la estación de Aguadulce.

Salvo en el caso de la SE-9225 (de Algámitas a Pruna), el resto de cortes se deben a inundación o embalsamiento. Los técnicos y responsables del servicio de Carreteras, dependiente del Área de Cohesión Territorial, no descartan que se pueda producir algún otro cierre a la circulación, dada la saturación del suelo y la imposibilidad de drenajes si sigue lloviendo.

SUPENSIÓN DE CONEXIONES FERROVIARIAS

En cuanto al servicio de ferrocarriles, se encuentra suspendido "y según la operadora, la decisión sobre su recuperación o no estará vinculada, en todo caso, a las revisiones que hagan de la red completa de infraestructuras en nuestra provincia".

En el aeropuerto, si bien se se prevén rachas importantes de viento, "en principio nos transmiten que funcionaría con absoluta normalidad y regularidad", ha añadido Toscano. No obstante, "hay que estar pendiente a lo largo de toda la mañana y la tarde".

El subdelegado ha recordado "la especial vigilancia y especial atención", así como la importancia de evitar acercarse a las zonas de ribera, "junto con la precaución de seguir vigilante a los cauces de los ríos, de los arroyos y al nivel de los embalses, así como estar también pendiente de las posibles caídas de vallas o árboles".