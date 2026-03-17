Desarticulado un grupo dedicado a robos con fuerza en camiones en áreas de servicio de La Campana (Sevilla)

Agente de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

LA CAMPANA (SEVILLA), 17 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido este martes a tres individuos pertenecientes a un grupo organizado dedicado al robo de mercancía en camiones. Los hechos se han saldado con el esclarecimiento de tres delitos de robo con fuerza en las cosas cometidos en áreas de servicio de la autovía A-4, a su paso por la localidad de La Campana (Sevilla).

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota, la operación comenzó tras el aviso de un transportista que pernoctaba en su vehículo, lo que permitió iniciar las pesquisas y localizar un turismo vinculado a la actividad delictiva.

El análisis de los hechos ha confirmado la supuesta participación de los ya detenidos en tres incidentes de similar naturaleza ocurridos en fechas recientes. En el primero de ellos, se sustrajeron 18 patinetes eléctricos con una valoración pericial de 4.194 euros. Los otros dos delitos relacionados implicaron el robo de bebidas alcohólicas por un valor aproximado de 1.000 euros.

La Guardia Civil ha indicado que el procedimiento empleado consistía en el forzamiento de los remolques de los camiones aprovechando los periodos de descanso de los conductores, cargando la mercancía en un turismo que utilizaban para moverse por las diferentes vías de servicio para cometer los hechos delictivos.

La operación ha finalizado con la plena identificación y detención de los tres integrantes de este grupo, a quienes se les imputan delitos de robo con fuerza en interior de vehículo. Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Lora del Río (Sevilla). La investigación ha sido desarrollada por la Guardia Civil de La Campana.