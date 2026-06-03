Desarticulado en Utrera (Sevilla) un grupo de narcotráfico que distribuía droga a domicilio a través de un menor

Sustancias intervenidas por la Guardia Civil de Utrera (Sevilla) - GUARDIA CIVIL
UTRERA (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil de Utrera (Sevilla) ha desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico de drogas con reparto de droga a domicilio y, de esta forma, ha detenido a tres personas e investiga a un menor, que participaba en las operaciones mediante la entrega de las sustancias a compradores con un patinete eléctrico.
Según ha detallado el Instituto Armado en una nota de prensa, se han intervenido aproximadamente 900 gramos de cocaína en roca, 900 gramos de hachís en tabletas, unas 450 dosis de cocaína, 100 pastillas de MDMA, 80 dosis de hachís y 20 dosis de marihuana preparadas para su venta, 70 gramos de cocaína en polvo, dinero en efectivo y cinco vehículos presuntamente vinculados a la actividad delictiva, evitando la puesta en circulación de cerca de 4.000 dosis de droga. La droga intervenida tiene un precio en el mercado de aproximadamente 70.000 euros.
En contexto, la investigación se ha desarrollado en el marco de la 'Operación Regalia' y comenzó al detectar diversos indicios de posible actividad de tráfico de drogas en una vivienda de la localidad.
De esta forma, los agente establecieron un dispositivo de vigilancia y seguimiento y comprobaron un "incesante trasiego" de personas y vehículos, relacionado con la venta de sustancias estupefacientes.
La investigación identificó a los principales implicados, que utilizaban el inmueble como punto fijo de venta y realizaban entregas rápidas mediante el método conocido como 'tele-coca'.
Además, los agentes han detectado la participación directa y activa de un menor de edad en la distribución de la droga. El joven era utilizado para efectuar entregas concertadas a compradores mediante un patinete eléctrico, todo ello con el objetivo de "agilizar los desplazamientos y dificultar la detección policial".
La actuación se desarrolló con presencia del Letrado de la Administración de Justicia y permitió localizar e intervenir una importante cantidad de sustancias estupefacientes, así como material utilizado para su preparación y distribución.
La Guardia Civil ha detenido a tres personas por presuntos delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, además de investigar a un menor relacionado con los hechos.